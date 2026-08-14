UPDATE | Autobuzele vor circula din nou în Alba Iulia! Primăria și STP au ajuns, după aproape 2 luni, la un acord. Gabriel Pleșa: ,,Autobuzele revin pe trasee în Municipiul Alba Iulia”

Autobuzele vor circula din nou în Alba Iulia! Primăria și STP au ajuns, după aproape 2 luni, la un acord. Gabriel Pleșa: „De luni, autobuzele revin pe trasee în municipiul Alba Iulia”

Știrea inițială:

După aproape două luni de la oprirea transportului public în municipiul Alba Iulia, „războiul” dintre STP și Primăria Alba Iulia pare să se apropie de final.

Vineri, 14 august 2026, cele două părți au semnat o convenție care ar putea deschide calea pentru reluarea transportului public.

Gabriel Pleșa, după ce a semnat convenția pentru reluarea transportului: ,,Este o înțelegere clară”

Edilul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat că a semnat conveția în urmă cu puțin timp. Aceasta constă într-o înțelegere ,,clară” pentru reluarea transportului începând de luni, 17 august 2026, de la prima oră. Primarul a menționat și că transportul o să fie efectuat după ,,vechiul program”.

,,Acum 5 minute am semnat conveția, am semnat-o după ce am parcurs-o. I-am dat număr de înregistrare. Practic este o înțelegere clară a transportului de luni dimineață, de la prima oră, pe vechiul program de transport din momentul înreruperii.”, a explicat primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pentru ziarulunirea.ro.

Întrebat în ceea ce constă conveția semnată de ambele părți, Gabriel Pleșa a explicat că este ,,vechea discuție”, doar că de această dată există ,,înțelegere”. Astfel, administrația publică ar urma să reia plățile astfel încât STP ,,să iasă din impas”:

Gabriel Pleșa: ,,Oamenii vor beneficia de transport”

,,Sunt niște sume pe care le vom eșalona în următoarea perioadă dacă se reia transportul public. Este vechea discuție, doar că acum am avut înțelegere. Reluăm plățile și încercăm într-un ritm accelerat să iasă din impas, în condițiile în care de două luni nu am avut transport. Am plătit pentru luna iunie, ne străduim să plătim la sfârșitul lunii august, la început de septembrie, vom plăti pentru septembrie. Ei (n.r. STP) își mai fac din plățile restante, iar oamenii vor beneficia de transport.”, a mai afirmat primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pentru ziarulunirea.ro.

Totuși, factorul decisiv pentru reluarea transportului rămâne decizia șoferilor, care, potrivit surselor ziarulunirea.ro, nu sunt dispuși să pornească autobuzele decât dacă vor primi „cel puțin trei salarii restante”.

Alba Iulia, fără transport local aproape 2 luni de zile

Reamintim că criza transportului public din Alba Iulia s-a declanșat în luna iunie 2026 și reprezintă una dintre cele mai grave disfuncționalități ale serviciului de mobilitate urbană din ultimii ani. Începând cu data de 17 iunie 2026, serviciul de transport public local a fost suspendat ca urmare a unei greve spontane declanșate de angajații operatorului STP Alba Iulia, care au reclamat neplata salariilor și a tichetelor de masă de mai bine de două luni. În prezent, angajații STP urmează, în scurt timp, să intre în a patra lună fără salarii.

Conflictul s-a amplificat pe fondul disputelor financiare și contractuale dintre operator și autoritățile locale, fiecare parte atribuind celeilalte responsabilitatea pentru blocajul creat. Operatorul a susținut că lipsa fondurilor necesare achitării drepturilor salariale este consecința neachitării compensațiilor contractuale de către administrația locală, în timp ce Primăria Alba Iulia a contestat aceste afirmații și a acuzat nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a serviciului public de transport.

În încercarea de a debloca situația, litigiul a fost adus în fața instanței, care a dispus reluarea serviciului public de transport până la soluționarea definitivă a conflictului. Cu toate acestea, hotărârea nu a condus la reluarea efectivă a transportului, deoarece șoferii au refuzat să revină la muncă în lipsa achitării restanțelor salariale.

UPDATE ora 20:30

Gabriel Pleșa: Autobuzele revin pe trasee în Municipiul Alba Iulia

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a transmis că autobuzele revin pe tasee, de luni, 17 august 2026, în municipiul Alba Iulia. Decizia vine după ,,multe discuții și necogieri”, iar edilul afirmă că STP și Primăria Alba Iulia au ajuns la un acord. Mesajul integral publicat de edilul din Alba Iulia este următorul:

,,Dragi albaiulieni,

De luni, AUTOBUZELE REVIN PE TRASEE ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA. După multe discuții și negocieri, primăria și societatea privată de transport au ajuns la un acord pentru reluarea serviciului. Nu este o victorie, nu există un învins sau un învingător în urma acestei crize, ci este o normalitate care trebuia să se întâmple de mult. Și vă asigur că s-ar fi întâmplat mult mai devreme, dacă dialogul deschis de municipalitate era acceptat din prima zi. Din păcate, în tot acest timp, cei care au avut de suferit ați fost dumneavoastră, cetățenii orașului, iar pentru acest lucru vă cer scuze, chiar dacă criza nu a fost generată de administrația locală

Astăzi, am ajuns din nou la masa discuțiilor cu conducerea societății de transport și am hotărât semnarea unei convenții de plată prin care municipalitatea se angajează să achite COMPENSAȚIILE PENTRU LUNILE AUGUST – DECEMBRIE 2026 lunar, iar operatorul de transport se obligă să reia și să desfășoare serviciul fără disfuncționalități. Dincolo de supărarea din această perioadă, apreciez că partenerii noștri au înțeles că interesul cetățenilor, al călătorilor pe care îi deservesc zi de zi, trebuie să fie mai presus de orice dispută.

Pe scurt, Alba Iulia va plăti compensații pentru susținerea transportului local în valoare de 2 milioane de lei pe lună în august și septembrie, respectiv 2,7 milioane de lei pe lună în ultimele trei luni ale acestui an. Sunt sumele prognozate de colegii mei pentru susținerea acestui serviciu esențial pentru cetățenii municipiului.

Nu am de gând să cosmetizez lucrurile în niciun fel și vă spun că au fost negocieri dure, iar eu și colegii mei am apărat interesele municipiului și ale albaiulienilor prin toate mijloacele legale. Vom continua să facem acest lucru, pentru că litigiile dintre primărie și firma de transport continuă în instanță pentru facturile pe care le-am refuzat la plată din motive obiective.

În paralel, continuăm demersurile legale pentru ca, la finalul acestui contract, să avem propria societate de transport funcțională, care va putea oferi cetățenilor un serviciu de transport modern, ecologic și la prețuri corecte.

Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și vă asigur că municipalitatea își va respecta toate angajamentele contractuale pentru asigurarea transportului public local!”, a scris pe Facebook edilul din Alba Iulia.

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