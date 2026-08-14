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VIDEO | Ministrul Cseke Attila, la Blaj: „Se lucrează intens” pe șantierele a două spitale deblocate recent. De ce au fost oprite lucrările

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

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Ministrul Cseke Attila, la Blaj: „Se lucrează intens” pe șantierele a două spitale deblocate recent. De ce au fost oprite lucrările 

Attila Cseke, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a declarat, vineri, 14 august 2026, la Blaj, că una dintre priorități este finalizarea investițiilor la spitale, după ce lucrările la două unități medicale noi au fost blocate din cauza unor probleme administrative și financiare.

„La Ministerul Sănătății prioritare sunt închiderea investițiilor la spitale unde imediat după preluarea mandatului ne-am confruntat cu câteva blocaje administrative și financiare. Am avut două construcții de spitale noi unde s-au oprit lucrările, antreprenorii au plecat de pe șantier, la câteva zile după preluarea mandatului, din cauza neplății facturilor și din cauza unor probleme administrative.”, a explicat acesta.

Ministrul a precizat că problemele administrative și financiare au fost soluționate într-un timp scurt, iar lucrările au fost reluate pe ambele șantiere:

,,Le-am rezolvat în scurt timp. (…) Drept urmare, pe ambele șantiere – Spitalul Marius Nasta din București și Spitalul Județean de Urgență Bistrița – se lucrează intens cu sute de muncitori și promisiunile sunt acelea că ne vom încadra în termen chiar dacă o anumită perioadă nu s-a lucrat”, a mai afirmat Cseke Attila.

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