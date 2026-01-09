Romgaz va furniza gaze pentru populație începând cu luna martie 2026. Ce spune șeful celui mai mare producător național

Romgaz lucrează în prezent la integrarea unei platforme informatice dedicate pieței de gaze naturale și energie electrică, astfel încât contractele de furnizare pentru populație să poată fi încheiate fără probleme în perioada următoare.

Specialiștii companiei Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale și operator de înmagazinare din România, împreună cu firma care a câștigat contractul pentru realizarea platformei informatice, se află în faza de integrare a aplicației cu sistemele interne ale companiei. Potrivit directorului general al Romgaz, Răzvan Popescu, procesul este esențial pentru ca viitoarele contracte de furnizare de gaze naturale și energie electrică destinate populației să se deruleze fără sincope.

„Estimăm că primele oferte de furnizare de gaze naturale în regim concurențial către clienții casnici şi non-casnici mici vor putea fi lansate pe piață spre sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, urmând ca livrările să fie demarate din luna aprilie 2026, odată cu finalizarea actualei scheme de plafonare și compensare”, a declarat Răzvan Popescu pentru Mediafax.

Contractul de execuție a platformei informatice pentru furnizarea de gaze naturale și energie electrică lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) în ianuarie 2025, a fost semnat la sfârșitul lunii iulie.

Mai concret, caietul de sarcini publicat pe SEAP pe 6 ianuarie arăta că, pentru a putea gestiona activitățile de furnizare și distribuție gaze naturale și energie electrică, atât în regim concurențial, cât și în regim reglementat – în calitate de furnizor de ultimă instanță (F.U.I.) – este necesară adaptarea sistemului informatic ce urmează a achiziționat, în sensul asigurării funcționalităților specifice fiecărui tip de activitate. Spre exemplu, sunt necesare adaptări ale funcționalităților specifice pe procesele de contractare, calcul preț facturare în masă, notificări automate ale clienților gestionați și raportare către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), mai menționează sursa citată.

La momentul lansării licitației, Romgaz furniza gaze naturale pentru aproximativ 600 de locuri de consum, iar pentru energie electrică, pentru 400 de locuri de consum, dar nu în regim concurențial. În lunile în care a fost desemnat furnizor de ultima instanță, conform prevederilor schemei de sprijin prevăzute prin OUG nr. 27/2022, Romgaz a trebuie să gestioneze încă aproximativ 2.500 de locuri de consum, arătă caietul de sarcini.

