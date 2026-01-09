Romgaz va furniza gaze pentru populație începând cu luna martie 2026. Ce spune șeful celui mai mare producător național
Romgaz va furniza gaze pentru populație începând cu luna martie 2026. Ce spune șeful celui mai mare producător național
Romgaz lucrează în prezent la integrarea unei platforme informatice dedicate pieței de gaze naturale și energie electrică, astfel încât contractele de furnizare pentru populație să poată fi încheiate fără probleme în perioada următoare.
Specialiștii companiei Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale și operator de înmagazinare din România, împreună cu firma care a câștigat contractul pentru realizarea platformei informatice, se află în faza de integrare a aplicației cu sistemele interne ale companiei. Potrivit directorului general al Romgaz, Răzvan Popescu, procesul este esențial pentru ca viitoarele contracte de furnizare de gaze naturale și energie electrică destinate populației să se deruleze fără sincope.
„Estimăm că primele oferte de furnizare de gaze naturale în regim concurențial către clienții casnici şi non-casnici mici vor putea fi lansate pe piață spre sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, urmând ca livrările să fie demarate din luna aprilie 2026, odată cu finalizarea actualei scheme de plafonare și compensare”, a declarat Răzvan Popescu pentru Mediafax.
Contractul de execuție a platformei informatice pentru furnizarea de gaze naturale și energie electrică lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) în ianuarie 2025, a fost semnat la sfârșitul lunii iulie.
Mai concret, caietul de sarcini publicat pe SEAP pe 6 ianuarie arăta că, pentru a putea gestiona activitățile de furnizare și distribuție gaze naturale și energie electrică, atât în regim concurențial, cât și în regim reglementat – în calitate de furnizor de ultimă instanță (F.U.I.) – este necesară adaptarea sistemului informatic ce urmează a achiziționat, în sensul asigurării funcționalităților specifice fiecărui tip de activitate. Spre exemplu, sunt necesare adaptări ale funcționalităților specifice pe procesele de contractare, calcul preț facturare în masă, notificări automate ale clienților gestionați și raportare către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), mai menționează sursa citată.
La momentul lansării licitației, Romgaz furniza gaze naturale pentru aproximativ 600 de locuri de consum, iar pentru energie electrică, pentru 400 de locuri de consum, dar nu în regim concurențial. În lunile în care a fost desemnat furnizor de ultima instanță, conform prevederilor schemei de sprijin prevăzute prin OUG nr. 27/2022, Romgaz a trebuie să gestioneze încă aproximativ 2.500 de locuri de consum, arătă caietul de sarcini.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a te duce undeva”
Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a te duce undeva” 55% din prețul benzinei în România sunt de fapt taxe, scrie Bogdan Glăvan pe rețelele de socializare. Acesta este de părere că țara noastră se află în Evul Mediu fiscal, când fiecare […]
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest: Decizie la Curtea de Apel București
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai, pe 20 noiembrie 2025, rămân în arest, după ce Curtea de Apel Bucureşti a hotărât, vineri, 9 ianuarie 2026, menținerea măsurii arestării preventive în cazul celor trei, până la o nouă verificare, dar nu […]
Accidente ușoare 2026 | Când e obligatorie constatarea amiabilă și când trebuie sesizată poliția în cadrul accidentelor ușoare
Accidente ușoare 2026 | Când e obligatorie constatarea amiabilă și când trebuie sesizată poliția în cadrul accidentelor ușoare În cadrul accidentelor ușoare, persoanele implicate rămân nesigure când vine vorba de ceea ce urmează să facă, amiabilă sau să meargă la poliție. În 2026, regulile de bază rămân aceleași, însă există și situații-limită în care trebuie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Romgaz va furniza gaze pentru populație începând cu luna martie 2026. Ce spune șeful celui mai mare producător național
Romgaz va furniza gaze pentru populație începând cu luna martie 2026. Ce spune șeful celui mai mare producător național Romgaz...
Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a te duce undeva”
Bogdan Glăvan, despre prețul combustibililor în România: ,,55% din prețul benzinei reprezintă taxe. Practic, la benzinărie cumperi dreptul de a...
Știrea Zilei
FOTO | Eroii din spatele remedierii avariilor din Munții Apuseni: Sorin Bistrian și Ovidiu Fufezan, inginerii care au coordonat sutele de electricieni aflați pe teren
Eroii din spatele remedierii avariilor din Munții Apuseni: Sorin Bistrian și Ovidiu Fufezan, inginerii care au coordonat sutele de electricieni...
FOTO | Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la peste 43.000 de utilizatori, pe un areal de 2.500 km pătrați
Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la...
Curier Județean
VIDEO | Singurul cetățean al satului Oncești, ajutat de polițiștii din Alba: A primit medicamente și alimente
Singurul cetățean al satului Oncești, județul Alba, ajutat de polițiști: A primit medicamente și alimente Izolat de nămeți și lipsit...
Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un început de zi mai sănătos și mai fericit
Inițiativă inedită într-un oraș din Alba. Circulația autoturismelor, restricționată pe strada din fața școlii gimnaziale: ,,Să le oferim copiilor un...
Politică Administrație
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...