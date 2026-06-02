CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri”

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut marți, 2 iunie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv

,,Avem multe cereri de sânge și trombocite pe grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv, pentru cazuri variate: accidente rutiere, hemoragie digestivă, intervenții chirurgicale, pacienți diagnosticați cu cancer și leucemie etc. Rugăm frumos persoanele care au aceste grupe să vină la noi în centru pentru a dona sânge. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, se arată în mesajul publicat de CTS Alba.

Program: Luni–Vineri: 7.30–11.00

Telefon: 0258 834 050

Este nevoie de sânge pentru grupele:

O pozitiv

A negativ

AB pozitiv

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

