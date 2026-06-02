CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri”
Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut marți, 2 iunie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv
,,Avem multe cereri de sânge și trombocite pe grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv, pentru cazuri variate: accidente rutiere, hemoragie digestivă, intervenții chirurgicale, pacienți diagnosticați cu cancer și leucemie etc. Rugăm frumos persoanele care au aceste grupe să vină la noi în centru pentru a dona sânge. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, se arată în mesajul publicat de CTS Alba.
Program: Luni–Vineri: 7.30–11.00
Telefon: 0258 834 050
Este nevoie de sânge pentru grupele:
- O pozitiv
- A negativ
- AB pozitiv
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
