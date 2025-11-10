Românii vor avea mai multe zile libere la sfârșit și început de an. Calendarul sărbătorilor legale aduce mini-vacanțe consecutive

Angajații români vor avea mai multe zile libere la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026

Sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026 se anunță generos pentru angajații din România, care vor beneficia de mai multe zile libere consecutive, conform calendarului sărbătorilor legale. Cei care își planifică din timp concediile pot astfel să se bucure de perioade de odihnă mai lungi, fără a consuma prea multe zile din concediul anual, scrie bzi.ro.

La final de 2025, angajații vor avea trei zile nelucrătoare stabilite prin lege: Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, care va cădea într-o zi de luni, și cele două zile de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie, joi și vineri. Aceasta va crea o punte între 25 și 28 decembrie, oferind un weekend prelungit de patru zile consecutive fără a fi nevoie de concediu suplimentar.

Primele zile din ianuarie 2026 aduc, de asemenea, vești bune. Zilele de 1 și 2 ianuarie, dedicate Anului Nou, vor fi joi și vineri, oferind din nou un weekend de patru zile consecutive de odihnă. La acestea se adaugă două sărbători legale suplimentare, pe 6 și 7 ianuarie, când se celebrează Boboteaza și Sfântul Ion, recunoscute oficial ca zile libere. Astfel, începutul anului va fi generos în perioade de relaxare pentru salariați.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI