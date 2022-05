Românii singuri, fără adăpost și familiile cu venituri reduse ar putea beneficia de vouchere de la stat: Ce valoare vor avea aceste tichete și la ce vor putea fi folosite

Care este orașul din România cu cei mai triști tineri din țară. STUDIU

Cei mai nefericiți oameni din țară sunt constănțenii, arată un studiu realizat cu ocazia Zilei Tineretului. Oamenii sunt nemulțumiți de viața tot mai scumpă și starea orașului la momentul actual. La polul opus se află Iași și Cluj-Napoca, unde locuitorii sunt cei mai fericiți români.

Traiul din ce în ce mai scump este principalul motiv de nefericire în rândul locuitorilor din Constanța. Oamenii se plâng de parcurile și locurile de joacă neîngrijite, dar și de gropile din oraș.

Totuși, unii localnici spun că, în ciuda greutăților, găsesc puterea să zâmbească și să se bucure de viața la malul mării.

Specialiștii recomandă plimbările și socializarea. Potrivit experților, izolarea și timpul petrecut în exces în fața unui ecran pot duce la stări de tristețe, ba chiar despresie.

„Ei uită să comunice, uita sa se relaxeze, uita sa se plimbe pe mare. Ei prefera sa-si petreaca timpul in fata unui ecran, fie devin dependenti, cauta euforia de moment in tot felul de adictii. Tinerii sau oamenii in general aleg starea de nefericire pt ca sunt permanent nemultumiti. Nu mai pun accent pe valorile morale ci pe ceea ce se vede”, a explicat psihologul Elena Stambuli.

Studiul intitulat „Tineri după pandemie: Oraşe Fericite” s-a bazat pe tineri cu vârste între 15 și 29 de ani. La polul opus, locuitorii din Iași și Cluj Napoca sunt cei mai mulțumiți. La nivel național, media de fericire este 6.69 din 10.

Sursa: realitatea.net