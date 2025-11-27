Românii s-au vaccinat mai mult în acest an. Președinte CNAS: Atunci când tot mai mulți aleg să se vaccineze putem vorbi despre o populație mai sănătoasă

Cu aproape 50% mai multe doze de vaccin HPV, față de același interval al anului trecut, au eliberat farmaciile pe baza de rețetă, în primele luni din 2025.

La serul meningococic creșterea este de peste 120%, iar la vaccinul hepatic B de 80%.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că a crescut interesul oamenilor pentru vaccinare. Farmaciile au eliberat pe bază de rețetă în primele nouă luni ale acestui an cu aproape 50% mai multe doze de vaccin HPV față de același interval al anului trecut, în timp ce la serul meningococic creșterea este de peste 120%, iar la vaccinul hepatic B de 80%.

Potrivit președintelui CNAS, Horaţiu Moldovan, aceste date arată că oamenii înțeleg că o comunitate sănătoasă începe cu decizii bazate pe informații corecte. El subliniază că vaccinarea trebuie făcută în cabinetul medicului, singurul profesionist care poate evalua istoricul medical, riscurile și nevoile reale ale fiecărui pacient

O analiză comparativă a consumului de vaccinuri eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă, la nivelul primelor nouă luni ale anilor 2024 și 2025, evidențiază tendințe clare de creștere a interesului românilor pentru imunizare:

124.820 doze de vaccin HPV au fost administrate în acest an, până în luna septembrie, față de 83.824 cu un an în urmă. O creștere de aproape 49% care arată o schimbare de atitudine și decizii mature pentru sănătatea generațiilor viitoare; 2.695 persoane au primit vaccinul meningococic în 2025, față de 1.218 persoane în 2024. O creștere de 121%; 26.779 persoane au fost imunizate cu vaccinul pneumococic în 2025, față de 21.100 în 2024. O creștere de 27%; 1.806 doze de vaccin hepatitic B administrate în 2025, comparativ cu 1.007 în 2024. O creștere de 80%.

Ce spune președintele CNAS:

,,Atunci când tot mai mulți părinți solicită vaccinul HPV pentru copiii lor, când tot mai multe persoane active sau cu afecțiuni cronice aleg să se vaccineze, nu doar că putem vorbi despre o populație mai sănătoasă pe termen mediu și lung, ci și despre un sistem de sănătate care își poate gestiona resursele mai chibzuit, eliberat de povara și presiunea plăților suplimentare generate de bolile care pot fi prevenite prin vaccinare.

Îmi doresc ca, împreună cu Ministerul Sănătății, să reușim să extindem serviciile de prevenție și în ceea ce privește vaccinarea, iar acest lucru e posibil odată cu premisele pe care le-am creat pentru sprijinirea medicilor de familie și creșterea plății acestora pentru consultațiile de prevenție”, a precizat președintele CNAS, Horaţiu Moldovan.

