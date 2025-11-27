Românii s-au vaccinat mai mult în acest an. Președinte CNAS: Atunci când tot mai mulți aleg să se vaccineze putem vorbi despre o populație mai sănătoasă
Românii s-au vaccinat mai mult în acest an. Președinte CNAS: Atunci când tot mai mulți aleg să se vaccineze putem vorbi despre o populație mai sănătoasă
Cu aproape 50% mai multe doze de vaccin HPV, față de același interval al anului trecut, au eliberat farmaciile pe baza de rețetă, în primele luni din 2025.
La serul meningococic creșterea este de peste 120%, iar la vaccinul hepatic B de 80%.
Citește și: Reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”
Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că a crescut interesul oamenilor pentru vaccinare. Farmaciile au eliberat pe bază de rețetă în primele nouă luni ale acestui an cu aproape 50% mai multe doze de vaccin HPV față de același interval al anului trecut, în timp ce la serul meningococic creșterea este de peste 120%, iar la vaccinul hepatic B de 80%.
Potrivit președintelui CNAS, Horaţiu Moldovan, aceste date arată că oamenii înțeleg că o comunitate sănătoasă începe cu decizii bazate pe informații corecte. El subliniază că vaccinarea trebuie făcută în cabinetul medicului, singurul profesionist care poate evalua istoricul medical, riscurile și nevoile reale ale fiecărui pacient
O analiză comparativă a consumului de vaccinuri eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă, la nivelul primelor nouă luni ale anilor 2024 și 2025, evidențiază tendințe clare de creștere a interesului românilor pentru imunizare:
- 124.820 doze de vaccin HPV au fost administrate în acest an, până în luna septembrie, față de 83.824 cu un an în urmă. O creștere de aproape 49% care arată o schimbare de atitudine și decizii mature pentru sănătatea generațiilor viitoare;
- 2.695 persoane au primit vaccinul meningococic în 2025, față de 1.218 persoane în 2024. O creștere de 121%;
- 26.779 persoane au fost imunizate cu vaccinul pneumococic în 2025, față de 21.100 în 2024. O creștere de 27%;
- 1.806 doze de vaccin hepatitic B administrate în 2025, comparativ cu 1.007 în 2024. O creștere de 80%.
Ce spune președintele CNAS:
,,Atunci când tot mai mulți părinți solicită vaccinul HPV pentru copiii lor, când tot mai multe persoane active sau cu afecțiuni cronice aleg să se vaccineze, nu doar că putem vorbi despre o populație mai sănătoasă pe termen mediu și lung, ci și despre un sistem de sănătate care își poate gestiona resursele mai chibzuit, eliberat de povara și presiunea plăților suplimentare generate de bolile care pot fi prevenite prin vaccinare.
Îmi doresc ca, împreună cu Ministerul Sănătății, să reușim să extindem serviciile de prevenție și în ceea ce privește vaccinarea, iar acest lucru e posibil odată cu premisele pe care le-am creat pentru sprijinirea medicilor de familie și creșterea plății acestora pentru consultațiile de prevenție”, a precizat președintele CNAS, Horaţiu Moldovan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cât costă brazii de Crăciun în 2025? Peste 16.000 de pomi scoși la vânzare de Romsilva anul acesta
Cât costă brazii de Crăciun în 2025? Peste 16.000 de pomi scoși la vânzare de Romsilva anul acesta În sezonul sărbătorilor de iarnă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, oferă la vânzare, în total, 16.415 de pomi de Crăciun. Dintre aceștia, 13.462 sunt din specia brad, iar alți 2.953 sunt din […]
Ionuț Moșteanu și nebuloasele din CV: O universitate nu îl cunoaște, cealaltă spune că a făcut doi ani într-unul. George Simion cere demisia: „Un ministru cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României”
Ionuț Moșteanu și nebuloasele din CV: O universitate nu îl cunoaște, cealaltă spune că a făcut doi ani într-unul. George Simion cere demisia: „Un ministru cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României” Coaliţia de la guvernare este zguduită de noul scandal care îl vizează pe Ionuț Moșteanu. Social-democraţii îi cer demisia ministrului Apărării, acuzat […]
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa: A depăşit Viena, Zurich şi Paris. Se estimează că vor veni cel puţin 2 milioane de vizitatori
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa: A depăşit Viena, Zurich şi Paris. Se estimează că vor veni cel puţin 2 milioane de vizitatori Craiova a fost votată în 2025 drept gazda celui mai frumos târg de Crăciun din Europa, în urma competiției anuale organizate de platforma turistică European Best Destinations, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Românii s-au vaccinat mai mult în acest an. Președinte CNAS: Atunci când tot mai mulți aleg să se vaccineze putem vorbi despre o populație mai sănătoasă
Românii s-au vaccinat mai mult în acest an. Președinte CNAS: Atunci când tot mai mulți aleg să se vaccineze putem...
Cât costă brazii de Crăciun în 2025? Peste 16.000 de pomi scoși la vânzare de Romsilva anul acesta
Cât costă brazii de Crăciun în 2025? Peste 16.000 de pomi scoși la vânzare de Romsilva anul acesta În sezonul...
Știrea Zilei
VIDEO | Cetatea Greavilor din Gârbova de Sebeș – iluminată arhitectural. Comunitatea se construiește pas cu pas, cu grijă, viziune și respect față de oameni
Cetatea Greavilor din Gârbova de Sebeș – iluminată arhitectural. Comunitatea se construiește pas cu pas, cu grijă, viziune și respect...
FOTO | Cel mai lung tricolor din România, arborat pe Hotel Cetate din Alba Iulia, de Ziua Națională: Are o lungime impresionantă, de peste 30 de metri
Cel mai lung tricolor din România, arborat pe Hotel Cetate din Alba Iulia, de Ziua Națională: Are o lungime impresionantă,...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autotren a ieșit în decor, în zona Tărtăria
ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autotren a ieșit în afara drumului, în zona Tărtăria Un accident rutier a avut...
FOTO | Cugirenii care au aruncat gunoiul în locuri nepermise, sancționați de polițiștii locali: Amenzi de aproape 10.000 lei și 7 avertismente
Cugirenii care au aruncat gunoiul în locuri nepermise, sancționați de polițiștii locali: Amenzi de aproape 10.000 lei și 7 avertismente...
Politică Administrație
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate
Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și...
Opinii Comentarii
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...