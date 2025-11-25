Ministrul Sănătății anunță reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat luni seară, în cadrul emisiunii „Prim Plan” de la TVR Info, principalele prevederi ale proiectului aflat în dezbatere publică privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI.

Potrivit ministrului, secțiile de Terapie Intensivă vor fi reorganizate pe baze noi, prin constituirea unor echipe medicale multidisciplinare și prin clasificarea acestora în trei categorii, în funcție de nivelul de complexitate a serviciilor oferite pacienților în stare critică.

„Clasificarea în trei categorii… vine să sprijine, în primul rând, pacientul. Vom avea secții de anestezie și terapie intensivă de categoria I, cele mai performante , categoria II și categoria III. Clasificarea se realizează ținând cont de specialitățile adiacente disponibile în unitatea sanitară”, a explicat Rogobete.

El a subliniat că spitalele cu o ofertă complexă de servicii medicale vor putea încadra secții ATI de nivel superior, deoarece pot asigura întreaga gamă de intervenții multidisciplinare necesare unui pacient critic. Un alt criteriu esențial îl reprezintă infrastructura și dotările secției, de la echipamentele de susținere a funcțiilor vitale până la capacitatea de monitorizare continuă.

„Cu cât secția de terapie intensivă dispune de mai multe echipamente complexe, care pot susține funcțiile vitale pe durate mai lungi și în situații cu dificultate crescută, cu atât clasificarea este mai ridicată”, a mai precizat ministrul.

Proiectul reprezintă una dintre primele inițiative legislative majore ale Ministerului Sănătății în urma tragediilor recente din unitățile sanitare, cu scopul de a crește siguranța pacienților și de a standardiza performanța medicală în rețeaua ATI.

