Reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”
Ministrul Sănătății anunță reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat luni seară, în cadrul emisiunii „Prim Plan” de la TVR Info, principalele prevederi ale proiectului aflat în dezbatere publică privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI.
Potrivit ministrului, secțiile de Terapie Intensivă vor fi reorganizate pe baze noi, prin constituirea unor echipe medicale multidisciplinare și prin clasificarea acestora în trei categorii, în funcție de nivelul de complexitate a serviciilor oferite pacienților în stare critică.
„Clasificarea în trei categorii… vine să sprijine, în primul rând, pacientul. Vom avea secții de anestezie și terapie intensivă de categoria I, cele mai performante , categoria II și categoria III. Clasificarea se realizează ținând cont de specialitățile adiacente disponibile în unitatea sanitară”, a explicat Rogobete.
El a subliniat că spitalele cu o ofertă complexă de servicii medicale vor putea încadra secții ATI de nivel superior, deoarece pot asigura întreaga gamă de intervenții multidisciplinare necesare unui pacient critic. Un alt criteriu esențial îl reprezintă infrastructura și dotările secției, de la echipamentele de susținere a funcțiilor vitale până la capacitatea de monitorizare continuă.
„Cu cât secția de terapie intensivă dispune de mai multe echipamente complexe, care pot susține funcțiile vitale pe durate mai lungi și în situații cu dificultate crescută, cu atât clasificarea este mai ridicată”, a mai precizat ministrul.
Proiectul reprezintă una dintre primele inițiative legislative majore ale Ministerului Sănătății în urma tragediilor recente din unitățile sanitare, cu scopul de a crește siguranța pacienților și de a standardiza performanța medicală în rețeaua ATI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție
Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție Noile tarife de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată diferențe importante între prețurile polițelor RCA din București–Ilfov și cele din restul țării. În Capitală, polițele sunt mult mai scumpe, din cauza numărului mare de accidente și a […]
VIDEO | Tragedie fără margini pe DN73: Tânără din Sibiu, izbită de o basculantă în timp ce traversa strada. Totul s-a întâmplat sub privirile logodnicului
Tragedie fără margini pe DN73: Tânără din Sibiu, izbită de o basculantă în timp ce traversa strada. Totul s-a întâmplat sub privirile logodnicului Un accident devastator a avut loc pe DN73, în localitatea Micești, județul Argeș, pe data de 24 noiembrie. O tânără din județul Sibiu și-a pierdut viața în timp ce traversa strada regulamentar. […]
O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România. Pentru ce vor plăti în plus
O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România Locatarii din România se confruntă cu facturi mai mari la întreținere începând cu noiembrie 2025, după introducerea unei noi taxe și majorarea TVA-ului la energia termică. Taxa de cogenerare a crescut cu 62%, iar aceste scumpiri vor genera efecte în lanț asupra bugetelor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție
Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție Noile tarife de referință publicate...
Reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”
Ministrul Sănătății anunță reforme majore pentru secțiile ATI din spitalele din România: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”...
Știrea Zilei
Adio haos în trafic! Studiul care propune reorganizarea transportului în Alba Iulia: ,,Sistemul actual este ineficient”. Care sunt soluțiile
Adio haos în trafic! Studiul care propune reorganizarea transportului în Alba Iulia: ,,Sistemul actual este ineficient”. Care sunt soluțiile propuse...
Adolescent de 17 ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a sechestrat iubita: Tânărul a bătut-o și amenințat-o în locuința din Alba Iulia
Adolescent de 17 ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a sechestrat iubita: Tânărul a bătut-o și amenințat-o în locuința din...
Curier Județean
FOTO | 13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară
13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la...
30 noiembrie 2025 | La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului
La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului...
Politică Administrație
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
Opinii Comentarii
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri Sfânta Muceniță Ecaterina a trăit în timpul...
24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918
„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...