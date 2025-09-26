Românii plătesc pe benzină mai mult decât șoferii din Polonia sau Spania: Cât costă astăzi un plin
Românii plătesc pe benzină mai mult decât șoferii din Polonia sau Spania: Cât costă astăzi un plin
Chiar dacă prețul țițeiului scade la nivel mondial, benzina și motorina de la noi continuă să se scumpească. Românii plătesc în prezent unele dintre cele mai mari tarife din Europa pentru carburanți.
Comparativ cu țări precum Polonia, Spania, Suedia, Bulgaria, Luxemburg sau Cipru, la noi benzina și motorina sunt mai scumpe. Una dintre principalele cauze care au dus la această situație sunt majorările de accize și TVA, care fac ca prețul final la pompă să crească constant.
Citește și: 1 august 2025 | Creșterea TVA scumpește benzina și motorina. Cât vom plăti în plus pentru un plin de rezervor
După trei scumpiri consecutive, fiecare de câte 4 bani pe litru, un litru de benzină a ajuns la 7,56 lei, iar motorina se vinde în medie cu 7,76 lei. Practic, un plin de 50 de litri de benzină ajunge la 378 de lei, iar unul de motorină la 382 de lei, ceea ce înseamnă cu aproximativ 6 lei mai mult decât la începutul acestei luni.
Diferențele se simt cel mai mult pentru cei care merg zilnic cu mașina sau parcurg distanțe mari, costurile lunare cu combustibilul ajungând adesea la câteva mii de lei.
Meseriașii care lucrează în transport sau ride-sharing resimt cel mai puternic aceste creșteri. Pentru șoferii care circulă intens, plinurile se scumpesc semnificativ, iar cheltuielile lunare pentru combustibil devin o povară reală. Această situație face ca unele activități să nu mai fie rentabile, mai ales pentru cei care depind exclusiv de venitul obținut de la volan.
La nivel internațional, prețul țițeiului s-a menținut relativ stabil, între 60 și 70 de dolari pe baril. Creșterile de la pompe nu provin așadar din scumpirea petrolului pe piața mondială, ci mai degrabă din politica companiilor și din măsurile fiscale adoptate de stat.
Comercianții de carburanți pot ajusta marjele dacă au cheltuieli suplimentare legate de transport și distribuție, ceea ce influențează direct prețul final la pompă.
Comparativ cu alte țări europene, tarifele de la pompe depășesc acum pe cele din Bulgaria, Polonia, Spania, Luxemburg sau Cipru. Pentru șoferii din România, diferența se simte mai ales în buzunar atunci când fac naveta zilnic sau când conduc intens în scop profesional.
Această situație aduce în discuție eficiența măsurilor fiscale și politica comercială a distribuitorilor, în contextul în care prețul internațional al petrolului nu justifică aceste majorări.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Președintele Nicuşor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune. A avut în spate o reţea
Nicuşor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune. A avut în spate o reţea Preşedintele Nicuşor Dan susţine că ştie „nişte lucruri” despre reţeaua concepută pentru a-l susţine pe Călin Georgescu în alegerile prezidenţiale din toamna trecută, el precizând că Georgescu a fost ajutat de oameni potenţi […]
Când vor avea loc la Blaj funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, la Blaj: Când vor avea loc Vineri, 26 septembrie 2025, la ora 18.00, va avea loc transferul sicriului cu trupul Preafericirii Sale Cardinal Lucian. Citește și: A trecut la cele veșnice Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică Procesiunea va porni de la Castelul […]
Economistul Radu Georgescu: „În România, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, deficitul de Cont Curent a depășit deficitul bugetar. Urmează turbulențe economice și sociale puternice”
Radu Georgescu: „În România, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, deficitul de Cont Curent a depășit deficitul bugetar. Urmează turbulențe economice și sociale puternice” „În România, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, deficitul de Cont Curent a depășit deficitul bugetar. Urmează turbulențe economice și sociale puternice”, subliniază economistul Radu Georgescu. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Președintele Nicuşor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune. A avut în spate o reţea
Nicuşor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune. A avut în spate...
Când vor avea loc la Blaj funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, la Blaj: Când vor avea loc Vineri, 26 septembrie 2025, la ora 18.00, va...
Știrea Zilei
Transilvania și Munții Carpați, regiunile din România unde va fi cel mai avantajos de locuit în perspectiva crizei schimbărilor climatice
Transilvania și Munții Carpați, regiunile din România unde va fi cel mai avantajos de locuit în perspectiva crizei schimbărilor climatice...
Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine! Ar fi normal și moral să suportați orice cost financiar și nu doar atât”
Suporterii revoltați cer ca CFR Cluj să acopere costurile repatrierii lui Ciprian Scrobotă, decedat în SUA: „Să vă fie rușine!”...
Curier Județean
27 septembrie 2025 | Caravana de vâslit pe Mureș, ediția a 3-a: Tură de vâslit de plăcere între Sântimbru și Partoș
Caravana de vâslit pe Mureș, ediția a 3-a: Tură de vâslit între Sântimbru și Partoș ACS Dragonii Cetății Alba Iulia,...
26 septembrie 2025 | Ziua Verde, la Cugir: Activități sportive pentru toate vârstele pe Bulevardul Alexandru Sahia
Ziua Verde, la Cugir: Activități sportive pentru toate vârstele pe Bulevardul Alexandru Sahia Bulevardul Alexandru Sahia din Cugir devine din...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe
Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...
Opinii Comentarii
26 septembrie – Ziua Limbilor Europei. Se sărbătorește în toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei
26 septembrie – Ziua Limbilor Europei. Se sărbătorește în toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei Ziua Limbilor...
26 septembrie – Ziua Mondială a Munților Carpați. Aproape o treime din suprafața țării este ocupată de munții Carpați
26 septembrie – Ziua Mondială a Munților Carpați. Aproape o treime din suprafața țării este ocupată de munții Carpați Pe...