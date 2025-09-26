Românii plătesc pe benzină mai mult decât șoferii din Polonia sau Spania: Cât costă astăzi un plin

Chiar dacă prețul țițeiului scade la nivel mondial, benzina și motorina de la noi continuă să se scumpească. Românii plătesc în prezent unele dintre cele mai mari tarife din Europa pentru carburanți.

Comparativ cu țări precum Polonia, Spania, Suedia, Bulgaria, Luxemburg sau Cipru, la noi benzina și motorina sunt mai scumpe. Una dintre principalele cauze care au dus la această situație sunt majorările de accize și TVA, care fac ca prețul final la pompă să crească constant.

După trei scumpiri consecutive, fiecare de câte 4 bani pe litru, un litru de benzină a ajuns la 7,56 lei, iar motorina se vinde în medie cu 7,76 lei. Practic, un plin de 50 de litri de benzină ajunge la 378 de lei, iar unul de motorină la 382 de lei, ceea ce înseamnă cu aproximativ 6 lei mai mult decât la începutul acestei luni.

Diferențele se simt cel mai mult pentru cei care merg zilnic cu mașina sau parcurg distanțe mari, costurile lunare cu combustibilul ajungând adesea la câteva mii de lei.

Meseriașii care lucrează în transport sau ride-sharing resimt cel mai puternic aceste creșteri. Pentru șoferii care circulă intens, plinurile se scumpesc semnificativ, iar cheltuielile lunare pentru combustibil devin o povară reală. Această situație face ca unele activități să nu mai fie rentabile, mai ales pentru cei care depind exclusiv de venitul obținut de la volan.

La nivel internațional, prețul țițeiului s-a menținut relativ stabil, între 60 și 70 de dolari pe baril. Creșterile de la pompe nu provin așadar din scumpirea petrolului pe piața mondială, ci mai degrabă din politica companiilor și din măsurile fiscale adoptate de stat.

Comercianții de carburanți pot ajusta marjele dacă au cheltuieli suplimentare legate de transport și distribuție, ceea ce influențează direct prețul final la pompă.

Comparativ cu alte țări europene, tarifele de la pompe depășesc acum pe cele din Bulgaria, Polonia, Spania, Luxemburg sau Cipru. Pentru șoferii din România, diferența se simte mai ales în buzunar atunci când fac naveta zilnic sau când conduc intens în scop profesional.

Această situație aduce în discuție eficiența măsurilor fiscale și politica comercială a distribuitorilor, în contextul în care prețul internațional al petrolului nu justifică aceste majorări.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI