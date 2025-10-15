Românii plătesc cel mai mare preţ la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare. Ministrul Energiei: ,,Cifrele vorbesc de la sine”

Românii plătesc cel mai mare preţ la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare. Ce spune Ministrul Energiei

Cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare este plătit de români, potrivit Ministrului Energiei, Bogdan Ivan.

În ultimele zile, declarația ministrului Energiei, Bogdan Ivan, a provocat numeroase reacții în spațiul public. El a afirmat că România se numără printre țările europene cu cele mai ridicate prețuri la energie, o declarație care a fost primită cu scepticism de o parte a opiniei publice.

,,Unii au spus că exagerez. Alții au spus că nu se poate. Dar cifrele vorbesc de la sine. România se află pe primul loc în Europa”, afirmă ministrul.

El a subliniat că indicatorul cu adevărat relevant pentru cetățeni este prețul ajustat în funcție de veniturile disponibile, și nu valoarea brută afișată pe factură.

Situația nu este mai bună nici pe piața angro. În primul trimestru al anului 2025, potrivit datelor Comisiei Europene, prețul mediu angro al energiei în România a fost de 148,3 €/MWh — semnificativ peste media europeană de 100 €/MWh și mai ridicat decât în Polonia (116 €/MWh) sau Cehia (120 €/MWh), potrivit Observator.

,,Nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale: România are unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare. Acesta este adevărul din cifre, nu o interpretare politică”, a concluzionat politicianul.

