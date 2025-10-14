Consumatorii casnici ar putea scăpa de TVA la apă. Excepția se aplică doar unei cantități limitate

Românii ar putea plăti mai puțin pentru apă. Proiectul prevede eliminarea TVA pentru consumul casnic limitat

Un proiect de lege depus recent la Senat propune scutirea de TVA pentru consumatorii casnici la serviciile de apă potabilă, însă doar pentru un consum de până la cinci metri cubi pe lună, per persoană.

Inițiativa legislativă, înregistrată la Senat pe 9 octombrie, prevede ca serviciile de alimentare cu apă și canalizare să fie scutite de cota standard de TVA de 11%. Conform textului proiectului: „Pentru consumatorii casnici, se va aplica o cotă de 0% asupra bazei de impozitare pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, în limita a 5 m³/lună/persoană”, potrivit Avocatnet.ro.

Documentul nu precizează ce TVA s-ar aplica pentru consumul care depășește această limită. În expunerea de motive, inițiatorii argumentează că românii, în special cei care locuiesc la bloc, ajung să plătească tarife de 10-11 ori mai mari decât ar fi normal, în funcție de regiune.

Autorii proiectului subliniază că apa potabilă este un serviciu esențial și nu trebuie să devină o sursă de profit excesiv. Pierderile din rețea și lipsa investițiilor nu ar trebui să fie suportate de populație. În prezent, infrastructura învechită generează pierderi considerabile, iar costurile sunt transferate către consumatori.

„Dacă investițiile majore în rețelele de apă sunt realizate de primării și consilii județene, cetățeanul nu ar trebui să suporte pierderile din rețea, adică un consum pe care nu l-a făcut efectiv. O altă problemă apare în cazul ploilor torențiale, când subsolurile și străzile sunt inundate, iar cheltuielile suplimentare sunt tot în sarcina cetățenilor. Consumatorul trebuie să plătească exclusiv ceea ce înregistrează contorul propriu”, explică inițiatorii.

Aceștia mai precizează că, având în vedere puterea limitată de plată a populației și necesitatea continuării investițiilor în rețele sigure de apă, eliminarea TVA pentru consumul casnic de până la 5 m³/lună/persoană este imperativă.

Proiectul este inițiat de mai mulți deputați și senatori PSD și trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

