Românii pierd aproape un an în trafic pe parcursul carierei. Cât timp am putea câștiga cu drumuri mai bune
Pe parcursul a 35 de ani de muncă, românii pierd aproape un an doar pe drumurile spre și dinspre serviciu, arată un studiu european despre navetă. Chiar dacă distanțele până la locul de muncă sunt mai mici decât în multe alte țări europene, timpul petrecut în trafic este mai mare din cauza infrastructurii slab dezvoltate.
În medie, un român parcurge zilnic 23 de kilometri dus-întors, mult mai puțin decât belgienii (37 km) sau olandezii (40 km).
Totuși, naveta durează în România aproape 49 de minute pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ 9 ore pe an și 315 zile de navetă într-o întreagă carieră profesională. O infrastructură modernă, precum inele rutiere, autostrăzi și drumuri expres, ar reduce semnificativ acest timp.
Românii se bazează în principal pe mașina personală și transportul în comun, trenul fiind cel mai puțin utilizat. Totuși, 16% dintre angajați merg pe jos la serviciu, un procent mai mare în comparație cu alte țări europene precum Serbia, Croația sau Spania.
Pentru a facilita naveta, multe companii oferă autobuze pe rute prestabilite sau decontează cheltuielile de transport ale angajaților.
