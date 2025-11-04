Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”

Comportamentele agresive sau jignitoare la adresa polițiștilor, profesorilor, jandarmilor sau funcționarilor publici ar putea să fie sancționate, după ce Guvernul susține un proiect de lege care prevede acest lucru. Până la suma de 20.000 de lei ar putea să fie amenda, în cazul în care proiectul ar urma să intre în vigoare.

Vizitele cetățenilor în instituțiile statului, precum și interacțiunile acestora cu polițiștii, jandarmii, magistrații sau profesorii, trebuie să se desfășoare într-un cadru civilizat, fără jigniri sau comportamente nepotrivite la adresa funcționarilor publici, potrivit Digi 24.

Conform unui proiect susținut de Guvern, manifestările agresive ale cetățenilor față de angajații statului ar putea fi sancționate cu amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei.

Totodată, cetățenii au obligația de a respecta programul de lucru al funcționarilor și indicațiile acestora. Nerespectarea acestor reguli poate duce la evacuarea persoanelor din incinta instituțiilor publice. Proiectul a fost inițiat în contextul în care tot mai mulți angajați ai statului au fost victime ale agresiunilor fizice sau verbale din partea unor cetățeni nemulțumiți.

„În ultimii ani s-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni față de angajații autorităților și instituțiilor publice, comportamente care afectează activitatea acestora și subminează autoritatea instituțiilor statului, precum și încrederea cetățenilor în ele”, se arată în document, conform PRO TV.

