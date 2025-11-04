Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”
Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”
Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”.
Citește și: Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Urmează votul final la Camera Deputaților
Comportamentele agresive sau jignitoare la adresa polițiștilor, profesorilor, jandarmilor sau funcționarilor publici ar putea să fie sancționate, după ce Guvernul susține un proiect de lege care prevede acest lucru. Până la suma de 20.000 de lei ar putea să fie amenda, în cazul în care proiectul ar urma să intre în vigoare.
Vizitele cetățenilor în instituțiile statului, precum și interacțiunile acestora cu polițiștii, jandarmii, magistrații sau profesorii, trebuie să se desfășoare într-un cadru civilizat, fără jigniri sau comportamente nepotrivite la adresa funcționarilor publici, potrivit Digi 24.
Conform unui proiect susținut de Guvern, manifestările agresive ale cetățenilor față de angajații statului ar putea fi sancționate cu amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei.
Totodată, cetățenii au obligația de a respecta programul de lucru al funcționarilor și indicațiile acestora. Nerespectarea acestor reguli poate duce la evacuarea persoanelor din incinta instituțiilor publice. Proiectul a fost inițiat în contextul în care tot mai mulți angajați ai statului au fost victime ale agresiunilor fizice sau verbale din partea unor cetățeni nemulțumiți.
„În ultimii ani s-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni față de angajații autorităților și instituțiilor publice, comportamente care afectează activitatea acestora și subminează autoritatea instituțiilor statului, precum și încrederea cetățenilor în ele”, se arată în document, conform PRO TV.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte
Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte „Amestec de miere din Uniunea Europeană și non-Uniunea Europeană” sunt texte pe care le vedem des pe borcanele din supermarket-urile din România și care vor dispărea de anul viitor. Comercianții vor fi obligați […]
Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Urmează votul final la Camera Deputaților
Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Merge la Camera Deputaţilor, pentru votul final Pe 11 noiembrie s-a încheiat termenul prelungit pentru adoptarea tacită a proiectului USR care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300. Guvernul condus de Ilie Bolojan a lăsat la latitudinea Parlamentului decizia asupra soartei […]
Oracle, marea companie IT, ar urma să concedieze sute de angajați din România. Restructurarea vizează adaptarea la noile tehnologii și automatizare
Oracle ar urma să concedieze sute de angajați din România. Compania își adaptează echipa la noile cerințe tehnologice Compania Oracle ar fi anunțat aproximativ 400 de angajați din România că vor fi concediați, potrivit unor informații apărute luni seara în mediul online. Măsura ar face parte dintr-o strategie de restructurare a activității locale, ca urmare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte
Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară...
Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”
Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
VIDEO | Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de monitorizare a faunei sălbatice
Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de...
Curier Județean
Inflația continuă să CREASCĂ: Prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. Creșteri semnificative la: fructe, cafea sau lapte
Inflația continuă să crească: prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. La ce...
Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă la nivel național, având ca parteneri principali Germania și Italia
Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă județul la nivel național, având...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...