Rămâi conectat

Actualitate

Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 38 de minute

în

De

Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”

Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”.

Citește și: Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Urmează votul final la Camera Deputaților

Comportamentele agresive sau jignitoare la adresa polițiștilor, profesorilor, jandarmilor sau funcționarilor publici ar putea să fie sancționate, după ce Guvernul susține un proiect de lege care prevede acest lucru. Până la suma de 20.000 de lei ar putea să fie amenda, în cazul în care proiectul ar urma să intre în vigoare.

Vizitele cetățenilor în instituțiile statului, precum și interacțiunile acestora cu polițiștii, jandarmii, magistrații sau profesorii, trebuie să se desfășoare într-un cadru civilizat, fără jigniri sau comportamente nepotrivite la adresa funcționarilor publici, potrivit Digi 24.

Conform unui proiect susținut de Guvern, manifestările agresive ale cetățenilor față de angajații statului ar putea fi sancționate cu amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei.

Totodată, cetățenii au obligația de a respecta programul de lucru al funcționarilor și indicațiile acestora. Nerespectarea acestor reguli poate duce la evacuarea persoanelor din incinta instituțiilor publice. Proiectul a fost inițiat în contextul în care tot mai mulți angajați ai statului au fost victime ale agresiunilor fizice sau verbale din partea unor cetățeni nemulțumiți.

„În ultimii ani s-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni față de angajații autorităților și instituțiilor publice, comportamente care afectează activitatea acestora și subminează autoritatea instituțiilor statului, precum și încrederea cetățenilor în ele”, se arată în document, conform PRO TV.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 minute

în

4 noiembrie 2025

De

Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte „Amestec de miere din Uniunea Europeană și non-Uniunea Europeană” sunt texte pe care le vedem des pe borcanele din supermarket-urile din România și care vor dispărea de anul viitor. Comercianții vor fi obligați […]

Citește mai mult

Actualitate

Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Urmează votul final la Camera Deputaților

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

4 noiembrie 2025

De

Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Merge la Camera Deputaţilor, pentru votul final Pe 11 noiembrie s-a încheiat termenul prelungit pentru adoptarea tacită a proiectului USR care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300. Guvernul condus de Ilie Bolojan a lăsat la latitudinea Parlamentului decizia asupra soartei […]

Citește mai mult

Actualitate

Oracle, marea companie IT, ar urma să concedieze sute de angajați din România. Restructurarea vizează adaptarea la noile tehnologii și automatizare

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

4 noiembrie 2025

De

Oracle ar urma să concedieze sute de angajați din România. Compania își adaptează echipa la noile cerințe tehnologice Compania Oracle ar fi anunțat aproximativ 400 de angajați din România că vor fi concediați, potrivit unor informații apărute luni seara în mediul online. Măsura ar face parte dintr-o strategie de restructurare a activității locale, ca urmare […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 9 minute

Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte

Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară...
Actualitateacum 38 de minute

Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”

Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor...

Știrea Zilei

judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 4 ore

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Ştirea zileiacum 17 ore

VIDEO | Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de monitorizare a faunei sălbatice

Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Inflația continuă să CREASCĂ: Prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. Creșteri semnificative la: fructe, cafea sau lapte

Inflația continuă să crească: prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. La ce...
Curier Județeanacum 2 ore

Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă la nivel național, având ca parteneri principali Germania și Italia

Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă județul la nivel național, având...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
Politică Administrațieacum 5 zile

FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba

4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
Opinii - Comentariiacum 8 ore

4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi

4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea