Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Urmează votul final la Camera Deputaților

Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Merge la Camera Deputaţilor, pentru votul final
Pe 11 noiembrie s-a încheiat termenul prelungit pentru adoptarea tacită a proiectului USR care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300. Guvernul condus de Ilie Bolojan a lăsat la latitudinea Parlamentului decizia asupra soartei proiectului. Senatul l-a adoptat tacit, iar acum proiectul merge la Camera Deputaților, care deține puterea decizională finală.
Recent, Gândul a relatat că proiectul legislativ se confruntă deja cu probleme legate de inversarea coloanei deputaților cu cea a senatorilor. Noul proiect, redepus în mai 2025 de doi parlamentari, modifică legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, propunând reducerea aleșilor la 300, conform votului exprimat de 7,7 milioane de români la referendumul din 2009, inițiat de Traian Băsescu.
Însă, în articolul modificat din lege se prevede că deputații vor fi 200, iar senatorii 100, în timp ce în anexă situația este inversată: senatorii ajung la 200, iar deputații la 100. Astfel, deputații s-ar reduce cu două treimi față de numărul actual, iar senatorii s-ar dubla, ceea ce creează incoerențe legislative majore.
„300 de parlamentari a trecut tacit de Senat. Dacă va sfârși într-un sertar la Camera Deputaților, politicienii vor arăta din nou că nu au înțeles nimic”, a scris deputatul Cristian Prună pe Facebook.
Adoptarea tacită în Senat în forma greșită indică faptul că proiectul ar putea avea un deznodământ previzibil, având puține șanse să fie implementat conform intenției inițiale a USR. În final, Camera Deputaților va decide soarta acestei inițiative, care generează controverse încă din 2009.
