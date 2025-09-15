Rămâi conectat

Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 39 de minute

în

De

Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece, lăsând în urmă sate și orașe tot mai goale

Emigrația rămâne un fenomen puternic în România, iar datele recente arată că dorința de a pleca este mai mare decât în orice altă țară din Europa Centrală și de Sud-Est. Un sondaj realizat la începutul lunii septembrie arată că peste jumătate de milion de români iau în calcul să se mute în altă țară chiar în următorul an, iar pe termen mai lung, adică în următorul deceniu, peste 1,5 milioane spun că se văd trăind și muncind în străinătate.

Explicația este una simplă: salariile și condițiile de viață din Vest sunt net superioare celor din România. Fie că vorbim de joburi necalificate sau de profesii cu studii înalte, diferența de câștig este evidentă. În plus, libera circulație în Uniunea Europeană face ca accesul pe piața muncii să fie mult mai ușor decât în alte părți ale lumii.

Dacă în trecut cei mai mulți dintre cei care plecau proveneau din zone sărace, unde nu existau locuri de muncă bine plătite, în ultimul deceniu fenomenul s-a extins și la clasa de mijloc. Tot mai mulți oameni aleg să emigreze nu doar pentru bani, ci și pentru o calitate mai bună a vieții: infrastructură mai bună, servicii publice mai eficiente și o societate mai organizată.

Un alt factor important este rețeaua de rude și prieteni deja plecați. Aproape fiecare familie are pe cineva în străinătate, iar acest lucru încurajează valuri noi de plecări, mai ales din comunitățile unde migrația a devenit o tradiție.

Pe de altă parte, România pierde masiv populație. Doar în 2024, peste 230.000 de oameni au plecat, echivalentul unui județ de dimensiuni medii. Pentru a acoperi lipsa de forță de muncă, tot mai multe companii aduc lucrători din Asia și Africa. Această tendință ridică noi provocări sociale și culturale, la care țara va trebui să se adapteze.

Există însă și o parte pozitivă: nu toți românii care au plecat s-au simțit mai bine în afară. O parte dintre ei aleg să se întoarcă, după ce realizează că, în ciuda diferențelor de venituri, acasă se simt mai bine. Totuși, marea provocare pentru România rămâne cea demografică, iar găsirea unui echilibru între plecările masive și nevoia de a atrage forță de muncă din exterior nu va fi deloc simplă.

