România trece la un nou sistem de control la graniță: Din octombrie, date biometrice și înregistrare electronică pentru călători din afara UE
România trece la un nou sistem de control la graniță: Din octombrie, date biometrice și înregistrare electronică pentru călători din afara UE
Poliția de Frontieră anunță că, începând cu 12 octombrie 2025, România va introduce treptat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), la fel ca toate statele din Uniunea Europeană. Practic, dispare ștampila clasică din pașaport și apare un sistem digital, mai rapid și mai sigur.
EES înseamnă că, de fiecare dată când un cetățean dintr-o țară din afara UE intră sau iese din România, i se va înregistra electronic data și locul trecerii frontierei. La prima intrare în sistem, vor fi luate și date biometrice – o fotografie facială și patru amprente digitale.
Citește și: Însoțitorii minorilor nu mai trebuie să prezinte cazierul judiciar. Poliția de Frontieră va face verificările electronic!
La următoarele călătorii, verificările se fac automat, deci timpul de așteptare ar trebui să fie mai scurt.
Sistemul va fi implementat pas cu pas. La început va funcționa doar în anumite puncte de trecere, iar în câteva luni va fi disponibil pe toată frontiera externă a României. Până atunci, documentele vor fi ștampilate ca și până acum.
Nu toată lumea intră în acest sistem. Sunt exceptați copiii sub 12 ani, persoanele care nu pot da amprente, dar și cei care au deja permise de ședere sau vize de lungă ședere în UE.
Datele adunate vor fi păstrate maximum 3 ani (sau 5 ani, dacă cineva depășește perioada legală de ședere sau primește refuz la intrare), iar cei vizați au dreptul să ceară corectarea sau ștergerea lor, conform legii europene.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În curând, trecem de la Dolce Vita direct la regim alimentar
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În curând, trecem de la Dolce Vita cu selfie-uri din restaurante direct la regim alimentar Economistul Radu Georgescu compară România cu un tip care merge seara de seară șa restaurant, își face selfie-uri cu mâncarea, dar […]
15 septembrie | Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”
Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj” Senatorii sunt chemați luni, 15 septembrie, să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David. Plenul Senatului este convocat pentru dezbaterea și votarea documentului, care critică dur politicile Guvernului în domeniul educației. Moțiunea a fost […]
Ilie Bolojan anunță progrese majore în procesul de aderare la OCDE: România aproape de statutul de membru cu drepturi depline
Premierul Ilie Bolojan anunță progrese majore în procesul de aderare la OCDE: România aproape de statutul de membru cu drepturi depline Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România a intrat în ultima etapă a procesului de aderare la OCDE, fiind tot mai aproape de a deveni membru cu drepturi depline. Țara a finalizat aproape două […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România trece la un nou sistem de control la graniță: Din octombrie, date biometrice și înregistrare electronică pentru călători din afara UE
România trece la un nou sistem de control la graniță: Din octombrie, date biometrice și înregistrare electronică pentru călători din...
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În curând, trecem de la Dolce Vita direct la regim alimentar
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș
Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș O...
VIDEO | Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge
Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul...
Curier Județean
FOTO | Noi grupe de studiu în anul școlar 2025-2026 la Centrul Județean de Excelență Alba: Performerii, premiați în cadru festiv
Noi grupe de studiu în anul școlar 2025-2026 la Centrul Județean de Excelență Alba Pentru Centrul Județean de Excelență Alba,...
Performanță remarcabilă pentru albaiulianul Mihnea Costachi. A obținut locul 1 la etapa de șah rapid de la Craiova
Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a reușit să obțină locul 1 la categoria de rating 2450 în etapa de șah rapid...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...