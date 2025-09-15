România trece la un nou sistem de control la graniță: Din octombrie, date biometrice și înregistrare electronică pentru călători din afara UE

Poliția de Frontieră anunță că, începând cu 12 octombrie 2025, România va introduce treptat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), la fel ca toate statele din Uniunea Europeană. Practic, dispare ștampila clasică din pașaport și apare un sistem digital, mai rapid și mai sigur.

EES înseamnă că, de fiecare dată când un cetățean dintr-o țară din afara UE intră sau iese din România, i se va înregistra electronic data și locul trecerii frontierei. La prima intrare în sistem, vor fi luate și date biometrice – o fotografie facială și patru amprente digitale.

La următoarele călătorii, verificările se fac automat, deci timpul de așteptare ar trebui să fie mai scurt.

Sistemul va fi implementat pas cu pas. La început va funcționa doar în anumite puncte de trecere, iar în câteva luni va fi disponibil pe toată frontiera externă a României. Până atunci, documentele vor fi ștampilate ca și până acum.

Nu toată lumea intră în acest sistem. Sunt exceptați copiii sub 12 ani, persoanele care nu pot da amprente, dar și cei care au deja permise de ședere sau vize de lungă ședere în UE.

Datele adunate vor fi păstrate maximum 3 ani (sau 5 ani, dacă cineva depășește perioada legală de ședere sau primește refuz la intrare), iar cei vizați au dreptul să ceară corectarea sau ștergerea lor, conform legii europene.

