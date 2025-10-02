România se pregătește să construiască drone defensive alături de Ucraina. Anunțul ministrului Oana Țoiu: „Vom transforma rapid acest lucru în realitate”
România se pregătește să construiască drone defensive alături de Ucraina. Anunțul ministrului Oana Țoiu
România vrea să se alăture Ucrainei în producția de drone defensive, atât pentru uz intern, cât și pentru aliații din UE și NATO. Declarația a fost făcută de ministrul de Externe, Oana Țoiu, pentru Reuters. Ea a spus că discuțiile cu Ucraina au început chiar înaintea incidentelor recente din spațiul aerian al regiunii, puse pe seama Rusiei.
„Considerăm că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce priveşte apărarea aeriană. Aşadar, ceea ce facem în această direcţie este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a declarat ministrul.
Tot ea a adăugat: „Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate”, în marja Adunării Generale ONU.
Tensiunile cu Moscova cresc: Estonia acuză Rusia că a încălcat spațiul său aerian, NATO a doborât drone deasupra Poloniei, iar România spune că a fost la un pas să intercepteze o dronă intrată pe teritoriul său. Rusia neagă că ar avea în plan să lovească țări UE sau NATO.
Discuțiile despre producția de drone vin și pe fondul relaxării de către Ucraina a regulilor de export pentru armele testate pe front împotriva Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a vorbit despre ele chiar la ONU, pentru a întări sprijinul aliaților.
La nivel european, se discută despre un „zid de drone” care să apere regiunea. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus recent că România ar putea găzdui fabrici de drone ucrainene: „Am fost acum două-trei săptămâni în Ucraina şi am avut discuţii acolo.
Am vizitat trei fabrici de drone. (…) E posibil chiar mâine sau în următoarele zile să avem prima videoconferinţă de follow-up cu ucrainenii pentru a începe să ducem înainte această procedură, trebuie să ne mişcăm foarte repede până la anul în mai să încheiem un contract pentru producţia de astfel de drone.”
Și consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a confirmat direcția: „România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE, după cum se ştie, România va adopta proiecte care ţin, în primul rând, de apărarea naţională şi, în al doilea rând, evident, de garanţiile de securitate la nivel regional, mai ales în ceea ce priveşte Ucraina.”
Prin programul european SAFE, România va avea acces la 16,6 miliarde de euro. Premierul Ilie Bolojan a explicat că acești bani vor asigura investiții în apărare de 1% din PIB, timp de cinci ani.
