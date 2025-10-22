România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare

România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic

În ultimii doi ani, trendul de întoarcere a românilor din diaspora s-a inversat radical: numărul celor care aleg să emigreze definitiv a depășit constant pe cel al celor care se întorc acasă. În 2022, situația era favorabilă României, cu 54.839 de persoane revenite în țară comparativ cu 48.438 de emigranți, ceea ce însemna un câștig net de aproximativ 6.400 de persoane, consolidând tendința de revenire a românilor din străinătate, potrivit profit.ro.

Însă, începând cu 2023, lucrurile s-au schimbat radical. Numărul românilor care se întorceau a scăzut abrupt la 29.830, în timp ce cei care plecau au rămas în jur de 48.600. Tendința s-a menținut și în 2024: doar 28.431 de persoane s-au întors, iar 51.062 au emigrat, rezultând pierderi nete de peste 18.700 în 2023 și de peste 22.700 în 2024.

Destinațiile preferate rămân în Europa: Italia, Germania și Spania atrag cei mai mulți emigranți, urmate de Austria și Franța. În afara Uniunii Europene, principalele țări alese sunt Canada, SUA și Elveția. De remarcat este că Marea Britanie nu este raportată separat de INS, fiind inclusă în categoria „alte țări”, care reprezintă peste o treime din totalul emigrărilor din 2024.

Un aspect îngrijorător este structura pe vârste a celor care pleacă: emigrarea nu mai este doar un fenomen al tinerilor, ci afectează tot mai mult persoanele aflate în maturitate profesională, cu experiență și calificări.

În 2024, cei mai mulți emigranți aveau între 35 și 39 de ani (peste 12% din total), urmați de segmentul 30-34 de ani (8,1%), 25-29 de ani (7,4%) și 20*24 de ani (6,6%). În total, aproape un sfert dintre cei plecați aveau sub 35 de ani, iar segmentul 40-44 de ani reprezenta aproape 10% din totalul emigranților.

