România scapă de retrogradare financiară, însă viitorul rămâne incert! Fitch estimează o datorie publică de 70% din PIB până în 2029

România ocolește pentru moment retrogradarea financiară, dar viitorul este incert! Fitch prevede o datorie de 70% din PIB până în 2029

Agenția internațională de rating Fitch a reconfirmat calificativul de țară „BBB minus” pentru România, menținând însă perspectiva negativă, pe fondul dezechilibrelor fiscale accentuate și a datoriei publice în creștere.

Decizia păstrează România în zona recomandată investițiilor, evitând deocamdată intrarea în categoria „junk”, care ar fi afectat semnificativ accesul la finanțare externă și încrederea investitorilor.

În comunicatul publicat, Fitch avertizează că riscul unei retrogradări rămâne ridicat în lipsa unor măsuri fiscale suplimentare, în contextul în care deficitul bugetar estimat pentru 2025 atinge 7,4% din PIB, iar datoria publică ar putea urca la 70% din PIB până în 2029. De asemenea, datoria externă netă ar putea depăși 26% din PIB în următorii doi ani, mult peste media celorlalte state din aceeași categorie de rating.

Agenția notează totuși că incertitudinile politice s-au diminuat în urma alegerilor prezidențiale din mai 2025, câștigate de independentul pro-european Nicușor Dan. Instalarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale cu majoritate solidă, formată din patru partide, oferă un cadru de stabilitate pentru aplicarea reformelor fiscale anunțate.

România a început un proces de ajustare bugetară, pornind însă de la o poziție fiscală foarte fragilă, deficitul bugetar fiind de 9,3% din PIB în 2024. Noul pachet de măsuri, adoptat în iulie, include majorări de TVA, înghețări salariale și reducerea cheltuielilor, estimându-se o corecție de aproximativ 1% din PIB în 2025. Alte măsuri sunt planificate pentru 2026, însă impactul lor concret nu a fost inclus încă în prognozele agenției.

Fitch estimează că economia României va avea o evoluție modestă, cu o creștere de doar 0,7% în 2025, în condițiile în care politicile de austeritate vor frâna cererea internă. Redresarea economică este prognozată să rămână sub potențial până cel puțin în 2027. De asemenea, inflația ridicată, estimată la o medie de 6,5% în perioada 2024-2026, reprezintă un alt factor de presiune asupra ratingului.

