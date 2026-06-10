Când va avea loc festivitatea de absolvire a Promoției 2026 a Universității din Alba Iulia: Traseul paradei tradiționale, schimbat

Festivitatea de absolvire a Promoției 2026 a Universității„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va avea loc sâmbătă, 20 iunie 2026.

Traseul paradei tradiționale a absolvenților se schimbă în acest an. Plecare va fi nu de la Casa de Cultură a Studenților – din centrul municipiului Alba Iulia, ci de la Casa de Cultură a Sindicatelor – din cartierul Cetate.

„Cu emoție și bucurie, vă invităm să fiți alături de absolvenții Promoției 2026 a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia la festivitatea care marchează finalul unor ani plini de studiu, provocări, prietenii și amintiri de neuitat!

Festivitatea de absolvire va avea loc sâmbătă, 20 iunie, după următorul program:

*10:00 – Întâlnirea participanților pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor

*10:40 – Start defilare parada absolvenților

*după ora 11:00 – Intrarea în Piața Cetății și deschiderea oficială a Ceremoniei de absolvire a Promoției 2026

Dragi profesori, părinți, colegi și prieteni, vă așteptăm să celebrăm împreună un moment unic: clipa în care visele, efortul și perseverența se transformă în reușită.

Haideți să aplaudăm împreună o generație care își ia rămas-bun de la anii studenției și pășește cu încredere spre viitor”, au transmis miercuri, 10 iunie 2026, reprezentanții universității albaiuliene.

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