România, principalul exportator de grâu din Uniunea Europeană. Peste 2 milioane de tone livrate în trei luni

În debutul anului agricol 2025/2026, exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene au totalizat 4,12 milioane de tone între 1 iulie și 21 septembrie.

Astfel, vorbim despre o scădere de 33% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit unor date publicate marți de Comisia Europeană, citate de Reuters, potrivit Agerpres.

România s-a impus ca principal exportator din Uniunea Europeană, cu un volum de 2,07 milioane de tone livrate. Pe următoarele poziții se află Lituania, 620.000 de tone, Germania ,410.000 de tone, Polonia 330.000 de tone și Letonia 310.000 de tone.

Potrivit Comisiei Europene, scăderea generală a exporturilor este influențată și de lipsa unor date complete pentru Franța, țară care în mod obișnuit ocupă primul loc la exporturile de grâu. O situație asemănătoare se regăsește și în cazul Bulgariei și Irlandei, unde raportările nu au fost încă finalizate.

În același timp, Ucraina a anunțat că în intervalul 1 iulie – 22 septembrie al acestui an agricol a exportat 5,82 milioane de tone de cereale și leguminoase, dintre care 4,02 milioane de tone au fost reprezentate de grâu.

