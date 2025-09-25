România, principalul exportator de grâu din Uniunea Europeană. Peste 2 milioane de tone livrate în trei luni
În debutul anului agricol 2025/2026, exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene au totalizat 4,12 milioane de tone între 1 iulie și 21 septembrie.
Astfel, vorbim despre o scădere de 33% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit unor date publicate marți de Comisia Europeană, citate de Reuters, potrivit Agerpres.
România s-a impus ca principal exportator din Uniunea Europeană, cu un volum de 2,07 milioane de tone livrate. Pe următoarele poziții se află Lituania, 620.000 de tone, Germania ,410.000 de tone, Polonia 330.000 de tone și Letonia 310.000 de tone.
Citește și: Tarifele practicate de RER Vest din Oradea, operatorul gropii de gunoi de la Galda de Jos, vor fi din nou majorate
Potrivit Comisiei Europene, scăderea generală a exporturilor este influențată și de lipsa unor date complete pentru Franța, țară care în mod obișnuit ocupă primul loc la exporturile de grâu. O situație asemănătoare se regăsește și în cazul Bulgariei și Irlandei, unde raportările nu au fost încă finalizate.
În același timp, Ucraina a anunțat că în intervalul 1 iulie – 22 septembrie al acestui an agricol a exportat 5,82 milioane de tone de cereale și leguminoase, dintre care 4,02 milioane de tone au fost reprezentate de grâu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Șoferii care îşi lovesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta la cozi la poliție: Vor folosi o aplicaţie online, gestionată direct de asigurători
Șoferii din România care îşi lovesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta la cozi la poliție: Vor folosi o aplicaţie online, gestionată direct de asigurători Ministerul de interne pregăteşte reguli noi pentru accidentele ușoare: şoferii care îşi buşesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau […]
RECORD istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate
Record istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate, avertizează Tanczos Barna Dobânzile plătite de România ating un nivel fără precedent. Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că în 2025 statul va achita „aproximativ 51.000.000.000 de lei, dublu față de investițiile ministerelor”. El a precizat că […]
Veste bună! Plafonarea adaosului la alimentele de bază, prelungită cu șase luni. 17 produse esențiale rămân la prețuri mai mici
Alimentele de bază rămân la prețuri plafonate până în martie 2026. Guvernul vrea să susțină puterea de cumpărare a românilor Guvernul a decis să prelungească cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, astfel că măsura va fi valabilă până pe 31 martie 2026. Decizia a fost luată joi, în ședința de guvern, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șoferii care îşi lovesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta la cozi la poliție: Vor folosi o aplicaţie online, gestionată direct de asigurători
Șoferii din România care îşi lovesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta...
RECORD istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate
Record istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate, avertizează...
Știrea Zilei
FOTO | Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?”: O poveste de viață fascinantă în atenția a milioane de telespectatori
Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?” Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici a apărut în premieră, în...
VIDEO | În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Unul din ultimii meșteri dogari și fierari din Alba, se încăpățânează să ducă meșteșugul mai departe, modelând lemnul și fierul ca odinioară
În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Valentin Gomboș, din Vidra, unul din ultimii meșteri dogari...
Curier Județean
VIDEO | FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas
FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele...
FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar
FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar și prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe
Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...
Opinii Comentarii
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat În fiecare an, pe data...
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă Începând cu anul 2019,...