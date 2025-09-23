Tarifele practicate de RER Vest din Oradea, operatorul gropii de gunoi de la Galda de Jos, vor fi din nou majorate

Tarifele practicate de RER Vest la groapa de gunoi de la Galda de Jos vor fi din nou majorate

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 24 septembrie 2025, a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului tarifelor rezultat din analiza cererii Concesionarului „Asocierea SC RER VEST SA şi RETIM ECOLOGIC SERVICE SA” de modificare a tarifelor aferente Contractului de concesiune nr. 3026/248/09.02.2021, având obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 2)”.

Tarifele propuse de Asocierea SC RER VEST SA şi RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, sunt:

a). T1.1.1 Tarif transfer deșeuri reziduale aferent categoriei deșeuri menajere + deşeuri similare + deşeuri piețe: 58,73 lei/tonă;

b). T1.1.2 Tarif transfer deșeuri reciclabile aferent categoriei deșeuri menajere + deşeuri similare + deşeuri piețe: 55,66 lei/tonă;

c). T 2 Tarif sortare aferent categoriei deșeuri menajere + deşeuri similare + deşeuri piețe: 460,91 lei/tonă, la care se aplică reducere diferenţiată pentru fiecare zonă din SMID Alba

d). T3.1 tarif tratare mecano-biologică aferent categoriei deșeuri menajere + deşeuri similare + deşeuri piețe: 77,57 lei/tonă;

e). T3.2 tarif tratare mecano-biologică aferent categoriei deșeuri stradale + deşeuri parcuri şi grădini: 83,94 lei/tonă

Noile tarife urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

În conformitate cu prevederile art.57, alin.(1) lit.a) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022, Consiliului Judeţean Alba îi revin atribuţii pentru aprobarea modificării tarifelor activităţilor serviciului de salubrizare, delegate ConcesionaruluiAsocierea SC RER VEST SA şi SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA prin contractul de concesiune nr. 3026/248/09.02.2021.

Concesionarul a solicitat modificarea a trei tarife din cele şapte cuprinse la art. 10, alin. 2) din Contractul de concesiune nr.

3026/248/09.02.2021, sens în care s-a desfăşurat următoarea corespondenţă între Concesionar şi Concedent:

– prin adresa RER VEST SA nr. 1301/19.08.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 25511/19.08.2025, Concesionarul a solicitat, în temeiul art. 36 din Ordinul ANRSC nr. 640/222, aprobarea modificării următoarelor tarife aferente contractului de concesiune, respectiv:

*Tarif 1 – transfer;

*Tarif 2 – sortare;

*Tarif 3 – tratare mecano-biologică;

– prin adresa Consiliului Judeţean Alba nr.26891/AP/IX.J.7/09.09.2025, s-a transmis Concesionarului, în temeiul art.56, alin.(1), lit.a) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC nr.640/2002, solicitarea de clarificări/completări.

– prin adresa RER VEST SA nr. 1444/11.09.2025, înregistrată la CJ Alba cu nr. 27172/11.09.2025 s-a transmis răspuns la solicitarea Consiliului Judeţean Alba, transmisă prin adresa nr. nr. 26891/AP/IX.J.7/ 09.09.2025

Motivele invocate de operator

Analiza documentației de aprobare a modificării tarifelor, transmisă prin adresa RER VEST SA nr.1301/19.08.2025 (inclusiv clarificările transmise ulterior), s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile art. 55 şi 56 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022.

Urmare a acestei analize s-au constat că principalele cauze, precum şi cele cu un efect preponderent în determinarea modificării tarifelor sunt :

*modificarea cu mai mult de ±10% a cantității anuale de deșeuri intrate în stația de transfer, stația de sortare și stația de tratare mecano-biologică, faţă de cantitatea programată din fundamentarea anterioară

*creşterea nivelului salarial al forţei de muncă cu 81,61%, procent calculat prin raportare la creşterea dintre salariul minim garantat în valoare de 2550 lei luat în calcul la momentul întocmirii ofertei, faţă de salariul minim garantat în valoare de 4050 lei aflat în vigoare conform prevederilor art. 1 din Hotărârea nr.1506/2024 privind stabilirea salariului de bază minim garantat

Situația comparativă a tarifelor în vigoare și a celor propuse poate fi consultată AICI.

Potrivit referatului de aprobare a proiectului de hotărâre, modificarea tarifelor va avea impact asupra tarifului de sortare datorită elementului de noutate introdus prin ordinul 324/17 iunie 2025, care completează prevederile normelor metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 640/2022, cu următoarele prevederi:

„Art. 58, lit. e) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale au, în calitatea lor de autoritate contractantă, competenţe exclusive să aprobe ajustarea sau modificarea tarifelor pentru următoarele tipuri de tarife şi/sau de reduceri tarifare:

e) cuantumul reducerii tarifului activităţii, ca urmare a fluctuaţiei veniturilor realizate de operator din vânzarea/ valorificarea deşeurilor pe piaţă”.

Astfel, aceste prevederi clarifică faptul că tariful de sortare va fi redus cu veniturile obținute de către concesionar din valorificarea deșeurilor reciclabile, conducând la modificarea în mod corespunzător a tarifelor achitate de către populație pentru colectarea deșeurilor, se precizează în referatul de aprobare.

