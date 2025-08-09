România pierde anual aproape 12 miliarde de euro din cauza cotei unice de impozitare. Avertismentul unui fost ministru al Muncii
România pierde anual aproape 12 miliarde de euro din cauza cotei unice de impozitare. Avertismentul unui fost ministru al Muncii
Prin menținerea cotei unice de impozitare, România pierde 11,8 miliarde de euro anual, a avertizat joi, 7 august 2025, fostul ministru al Muncii, deputatul social-democrat Marius Budăi.
Potrivit acestuia, „România are nevoie de impozitarea progresivă” şi veniturile populaţiei să fie taxate în funcţie de nivelul acestora.
Citește și: Impozitare progresivă a veniturilor care depăşesc salariul preşedintelui: Măsura s-ar putea aplica și la stat și la privat
„România este una dintre puţinele ţări din UE care încă aplică o cotă unică de impozitare a veniturilor personale – 10%, indiferent că vorbim de un angajat pe salariul minim sau de cineva care câştigă de 20 de ori mai mult. O reformă fiscală cu impozitare progresivă în 3 trepte (6% – 12% – 18%) ar însemna 0% sau impozit foarte mic pentru venituri mici, impozitare moderată pentru clasa de mijloc, o contribuţie mai mare pentru veniturile ridicate”, a transmis Budăi pe Facebook.
El a precizat totodată că simulările oficiale arată că, dacă ar schimba sistemul de impozitare, România ar colecta 11,8 miliarde de euro în plus la buget, o creștere de 25% a veniturilor din impozitul pe venit.
În același timp, inegalităţile ar scădea: cei mai săraci 10% ar câștiga puţin mai mult şi cei mai bogaţi ar contribui mai corect, iar sistemul ar deveni mai echitabil, mai eficient şi mai uman, mai susține fostul ministru.
„Impozitarea progresivă nu este o pedeapsă pentru succes, ci o formă de responsabilitate şi solidaritate. Sistemul actual favorizează uneori rentele şi veniturile din capital (care sunt slab impozitate), în timp ce salariile – chiar ale medicilor, profesorilor, inginerilor – sunt taxate la sânge. Impozitarea progresivă poate corecta aceste dezechilibre şi susține exact pe cei care chiar muncesc şi adaugă valoare în economie. Ţări dezvoltate precum Germania, Franţa sau Olanda şi multe altele spre care ne îndreptăm privirea de foarte multe ori aplică de ani buni astfel de sisteme, cu rezultate clare în reducerea inegalităţii şi dezvoltarea serviciilor publice. Dacă vrem educaţie, sănătate, infrastructură şi siguranţă socială, avem nevoie de un stat care funcţionează, iar pentru asta este nevoie de un sistem fiscal just”, a conchis Budăi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Vești proaste pentru români, din partea BNR: În trimestrul III 2025, inflația va exploda. Economia stagnează, consumul încetinește
Vești proaste pentru români, din partea BNR: În trimestrul III al anului 2025, inflația va exploda. Economia stagnează, consumul va încetini Pe fondul expirării schemei de plafonare a prețului la energie și a majorării cotelor TVA și a accizelor, rata anuală a inflației va explida în trimestrul III al anului 2025. Rata anuală a inflației […]
Contribuțiile CAS și CASS în 2025 pentru PFA-uri: Care sunt pragurile și termenele-limită
Taxele CAS și CASS pentru PFA în 2025: ce praguri trebuie atinse și până când se plătesc la ANAF Persoanele fizice autorizate (PFA) vor continua să reprezinte în 2025 o opțiune accesibilă pentru desfășurarea activităților economice independente, însă acest statut vine cu obligații fiscale clare, în funcție de tipul de impozitare ales: în sistem real […]
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în vest
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în vest ANM a emis sâmbătă noi atenționări cod galben și portocaliu de caniculă, valabile în Alba și alte județe din țară. Astfel, în intervalul 10-11 august, maximele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vești proaste pentru români, din partea BNR: În trimestrul III 2025, inflația va exploda. Economia stagnează, consumul încetinește
Vești proaste pentru români, din partea BNR: În trimestrul III al anului 2025, inflația va exploda. Economia stagnează, consumul va...
România pierde anual aproape 12 miliarde de euro din cauza cotei unice de impozitare. Avertismentul unui fost ministru al Muncii
România pierde anual aproape 12 miliarde de euro din cauza cotei unice de impozitare. Avertismentul unui fost ministru al Muncii...
Știrea Zilei
Incident GRAV în gara Blaj: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca, de un geam care a căzut în vagonul unde se aflau
Incident GRAV în gara Blaj: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca, de un geam...
VIDEO | Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3 continente
Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3...
Curier Județean
INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda
INCENDIU pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda Un incendiu a izbucnit sâmbătă,...
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în...
FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”
Asfalt proaspăt pe două străzi mici din Ciugud La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt...
Opinii Comentarii
9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor
9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor este...
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...