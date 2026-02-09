România, lovită de un noul val de ger. Directorul ANM: ,,Temperaturi minime în aproape toată țara”
România, lovită de un noul val de ger. Directorul ANM: ,,Temperaturi minime în aproape toată țara”
Temperaturile minime vor coborî până la minus 15 grade Celsius, în unele zone din România din cauza unui nou val de ger care lovește România.
Citește și: 8-10 februarie 2026 | Vremea se schimbă în toată România: avertizare meteo de ninsori, vânt și polei. Anunțul făcut de meteorologii ANM
De luni sunt anunțate ninsori în aproape jumătate de țară.
„Practic, regiunile extracarpatice vor fi caracterizate de o vreme mai rece decât în mod obișnuit, chiar cu nopți și dimineți geroase. Temperaturi minime în aproape toată țara. De fapt, ecartul valorilor se va situa între minus șase până la trei grade, trei grade în partea de vest a țării, iar cele minime între minus 15 până la minus 5 grade Celsius. Precipitații sub formă de ninsoare, în special în Moldova, partea de est și sud-est a Transilvaniei.
Nu excludem ca în seara zilei de luni și până marți seara să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și în Oltenia, Banat și Transilvania, dar și zonele de munte, grosimi variabile ale statului de zăpadă mai mari la munte 15 centimetri, 5-10 centimetri în zonele mai joase de relief și vânt, cu 45-50 de kilometri pe oră în partea de sud-vest, sud și est a țării, iar la munte 80-90 km pe oră, temporar viscolind ninsoarea”, a declarat directorul ANM la Antena 3 CNN.
