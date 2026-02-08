8-10 februarie 2026 | Vremea se schimbă în toată România: avertizare meteo de ninsori, vânt și polei. Anunțul făcut de meteorologii ANM

Vremea se schimbă în toată România: avertizare meteo de ninsori, vânt și polei. Anunțul făcut de meteorologii ANM

Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo, valabilă pe întreg teritoriul României, care anunță schimbarea vremii, până pe data de 10 februarie.

Fenomenele vizate sunt: precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, răcire.

Interval de valabilitate anunțat de meteorologii ANM pentru această avertizare meteo este: 08 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00.

,,Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara zilei de luni și până marți seara în special în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și zonele de munte. Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul teritoriului de 15 l/mp. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

În sud-vestul, sudul și estul țării, local vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h, iar în Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, geroasă în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) în Moldova și estul Transilvaniei. Astfel, în aceste regiuni temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade, iar cele minime în general între -15 și -5 grade”, se arată în mesajul transmis de ANM.

