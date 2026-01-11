România, lovită de un ger năprasnic, ninsori și viscol: Când se va îmbunătăți vremea. Prognoza ANM pentru perioada 11-19 ianuarie 2026

România, lovită de un ger năprasnic, ninsori și viscol: Când se va îmbunătăți vremea

Vremea va fi deosebit de rece în România până în jurul datei de 15 ianuarie 2026, cu ger accentuat în mai multe regiuni ale țării, ninsori, viscol la munte, ceață și depuneri de chiciură, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Temperaturile minime vor coborî local până la -19 grade Celsius.

În intervalul 11 ianuarie 2026, ora 20:00 – 12 ianuarie 2026, ora 8:00, vremea va fi deosebit de rece, cu ger local în jumătatea de nord a țării și în zonele subcarpatice din sud. Minimele vor fi cuprinse între -14 și -6 grade, iar în zonele preorășenești pot coborî mai mult.

Va ninge în Maramureș, Carpații Orientali și local în Transilvania, Crișana și Banat, cu un strat nou de zăpadă de până la 8 cm la munte. Vântul va avea intensificări, în special în zona montană înaltă, unde rafalele pot ajunge la 60–80 km/h, viscolind ninsoarea. Izolat se va semnala ceață cu depuneri de chiciură.

În intervalul 12-13 ianuarie 2026, vremea rămâne deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -10 și 0 grade, iar cele minime între -19 și -9 grade Celsius.

Ninsorile vor continua în special în Maramureș, nordul și centrul țării, iar la munte vântul va sufla tare, cu rafale de 70–80 km/h, provocând viscol. Pe arii restrânse va apărea ceața, asociată cu depuneri de chiciură.

În intervalul 13-14 ianuarie 2026, vremea se menține foarte rece, cu ger dimineața în cea mai mare parte a țării. Ninsorile vor fi mai frecvente în regiunile intracarpatice, unde se va depune un nou strat de zăpadă de 2–8 cm, iar în zonele montane din vest chiar de 10–15 cm.

În Banat și Oltenia, spre seară și noaptea, ninsorile se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ploaie, cu risc de polei. Vântul va avea intensificări la munte, viscolind zăpada.

În intervalul 14-15 ianuarie 2026, vremea va rămâne rece în sud și est, însă în restul țării valorile termice vor începe să crească. În regiunile intracarpatice vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie, cu depuneri de polei, iar la munte – precipitații mixte.

Temperaturile maxime se vor situa între -4 și 7 grade, iar minimele între -10 și 4 grade Celsius.

Potrivit ANM, în intervalul 15-19 ianuarie 2026, valorile termice vor crește treptat de la o zi la alta în toată țara. Probabilitatea de precipitații va fi redusă, însă ceața va fi frecventă în zonele joase, uneori asociată cu burniță sau chiciură.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

