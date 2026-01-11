Cum va fi VREMEA până la începutul lunii februarie 2026: Când scăpăm de ger și când se încălzește. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până la începutul lunii februarie 2026: Când scăpăm de ger și când se încălzește. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
România se află în mijlocul unui episod de iarnă severă, cu ger, ninsori viscolite și vânt puternic în aproape toată țara. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, până la începutul lunii februarie 2026.
Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va rămâne mai rece decât normalul perioadei și în a doua parte a lunii ianuarie, însă sunt semnale de încălzire treptată spre finalul lunii, în special la munte și în vestul și sudul țării.
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni
Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026
Potrivit prognozei ANM, în intervalul 12 – 19 ianuarie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României. Gerul va fi resimțit mai ales noaptea și dimineața, când temperaturile vor coborî semnificativ sub zero grade.
În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice specifice acestui interval, în toate regiunile.
Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026
În săptămâna următoare, meteorologii anunță o ușoară creștere a temperaturilor medii în zonele montane și local în vestul și sudul țării. În restul regiunilor, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru perioada respectivă.
Regimul pluviometric se va situa, în general, în jurul valorilor normale, la nivelul întregii țări.
Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026
Pentru acest interval, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii ianuarie, în cea mai mare parte a României.
Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane, în timp ce în restul teritoriului se vor menține în jurul mediilor climatologice.
Săptămâna 2 – 9 februarie 2026
La începutul lunii februarie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice săptămânii, la nivel național.
Nici precipitațiile nu vor ieși din tiparul obișnuit, regimul pluviometric urmând să fie apropiat de normal în cea mai mare parte a țării.
