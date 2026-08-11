Sport

România, la Campionatul European de volei masculin, cu Florian Bartha și Tudor Balu în lot! Grupa „tricolorilor” în BTarena, program și prețul biletelor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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România, la Campionatul European de volei masculin, cu Florian Bartha și Tudor Balu în lot! Grupa „tricolorilor” în BTarena, program și prețul biletelor la competiția majoră de la Cluj-Napoca

Mai este o lună până la startul Grupei D a Campionatului European de volei masculin. Evenimentul se dispută la Cluj-Napoca, în BTarena, iar din efectivul Românie fac parte și doi jucători din Alba, centrul Florian „Bela” Bartha (Ocna Mureș) și coordonatorul Tudor Balu (Blaj)

Citește și: Naționala României, cu Florian „Bela” Bartha și Tudor Balu în efectiv, pregătește Campionatul European de la Cluj-Napoca | Programul și costul biletelor în „BTArena”

După 63 de ani, tricolorii dispută un Campionat European acasă, acum mai bine de 6 decenii România cucerind aurul. Pe 2 noiembrie 1963, Sala Floreasca din Capitala a fost martora unui moment istoric pentru voleiul romanesc. Echipa masculina de volei a Romaniei a cucerit titlul european, marcand unul dintre cele mai mari succese din istoria sportului romanesc.

În 2023, la Europene, România a fost eliminată în faza sferturilor de finală, eliminată de Franța, campioana olimpică!

Meciurile se vor disputa la BT Arena din Cluj-Napoca și biletele sunt în continuare la vânzare. Tichete s-au pus în vânzare pe Eventim, iar AICI se pot achiziționa.

Sunt bilete de acces pentru o zi, prețuri 45 de lei la peluză, 60 la Tribuna I și 185 de lei la VIP.

Abonamentul pentru toate cele 8 zile de întreceri costă 252 de lei la peluză, 336 lei la Tribuna 1 și 1036 de lei la VIP.

Ziarul „Unirea” este partener media al Federației Române de Volei în promovarea acestui eveniment de marcă

Programul Grupei D a Campionatului European

*9 septembrie

20.00 România – Letonia

*10 septembrie

17.00 Franța – Elveția

20.00 Turcia – Germania

*11 septembrie

17.00 Germania – Letonia

20.00 Elveția – România

*12 septembrie

17.00 Franța – Turcia

20.00 România – Germania

*13 septembrie

17.00 Elveția – Turcia

20.00 Letonia – Franța

*14 septembrie

17.00 Germania – Elveția

20.00 România – Turcia

*15 septembrie

17.00 Letonia – Elveția

20.00 Franța – Germania

*16 septembrie

17.00 Turcia – Letonia

20.00 Franța – România

Informații, foto: Federația Română de Volei

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