România, la Campionatul European de volei masculin, cu Florian Bartha și Tudor Balu în lot! Grupa „tricolorilor” în BTarena, program și prețul biletelor
România, la Campionatul European de volei masculin, cu Florian Bartha și Tudor Balu în lot! Grupa „tricolorilor” în BTarena, program și prețul biletelor la competiția majoră de la Cluj-Napoca
Mai este o lună până la startul Grupei D a Campionatului European de volei masculin. Evenimentul se dispută la Cluj-Napoca, în BTarena, iar din efectivul Românie fac parte și doi jucători din Alba, centrul Florian „Bela” Bartha (Ocna Mureș) și coordonatorul Tudor Balu (Blaj)
Citește și: Naționala României, cu Florian „Bela” Bartha și Tudor Balu în efectiv, pregătește Campionatul European de la Cluj-Napoca | Programul și costul biletelor în „BTArena”
După 63 de ani, tricolorii dispută un Campionat European acasă, acum mai bine de 6 decenii România cucerind aurul. Pe 2 noiembrie 1963, Sala Floreasca din Capitala a fost martora unui moment istoric pentru voleiul romanesc. Echipa masculina de volei a Romaniei a cucerit titlul european, marcand unul dintre cele mai mari succese din istoria sportului romanesc.
În 2023, la Europene, România a fost eliminată în faza sferturilor de finală, eliminată de Franța, campioana olimpică!
Meciurile se vor disputa la BT Arena din Cluj-Napoca și biletele sunt în continuare la vânzare. Tichete s-au pus în vânzare pe Eventim, iar AICI se pot achiziționa.
Sunt bilete de acces pentru o zi, prețuri 45 de lei la peluză, 60 la Tribuna I și 185 de lei la VIP.
Abonamentul pentru toate cele 8 zile de întreceri costă 252 de lei la peluză, 336 lei la Tribuna 1 și 1036 de lei la VIP.
Ziarul „Unirea” este partener media al Federației Române de Volei în promovarea acestui eveniment de marcă
Programul Grupei D a Campionatului European
*9 septembrie
20.00 România – Letonia
*10 septembrie
17.00 Franța – Elveția
20.00 Turcia – Germania
*11 septembrie
17.00 Germania – Letonia
20.00 Elveția – România
*12 septembrie
17.00 Franța – Turcia
20.00 România – Germania
*13 septembrie
17.00 Elveția – Turcia
20.00 Letonia – Franța
*14 septembrie
17.00 Germania – Elveția
20.00 România – Turcia
*15 septembrie
17.00 Letonia – Elveția
20.00 Franța – Germania
*16 septembrie
17.00 Turcia – Letonia
20.00 Franța – România
Informații, foto: Federația Română de Volei
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