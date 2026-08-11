Curier Județean

Incendiu de vegetație uscată pe strada Cânepiști, din Sebeș: Intervin pompierii cu o autospecială

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Incendiu de vegetație uscată pe strada Cânepiști, din Sebeș: Intervin pompierii cu o autospecială

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit marți, în jurul orei 11.20, pe strada Cânepiști din municipiul Sebeș. Intervin pompierii cu o autospecială.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată pe raza municipiului Sebeș, strada Cânepiști.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Sebeș.

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