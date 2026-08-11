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11-12 august 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte zone din țară: Maxime de 37 de grade și nopți tropicale

Ioana Oprean

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11-12 august 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte zone din țară: Maxime de 37 de grade și nopți tropicale

Meteorologii ANM au emis marți dimineața noi avertizări cod galben de caniculă valabile în Alba și alte județe din țară, în intervalul 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10. Maximele vor urca până la 38 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale.

COD GALBEN 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

Marți (11 august), în Oltenia, Muntenia, sudul și local în centrul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 18…20 de grade.

COD PORTOCALIU 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală cu minime de 19…21 de grade.

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