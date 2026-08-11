ASTĂZI | Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Polițiștii rutieri verifică traficul pentru prevenirea accidentelor

Tânăr din Lupșa, reținut după ce s-ar fi îmbătat și ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare: L-ar fi amenințat și cu moartea pe proprietar Un tânăr de 26 de ani din Lupșa a fost reținut de polițiști după ce, pe fondul consumului de alcool, ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare și alte bunuri și l-ar […]