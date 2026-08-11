ASTĂZI | Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Polițiștii rutieri verifică traficul pentru prevenirea accidentelor
Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Polițiștii rutieri verifică traficul pentru prevenirea accidentelor
Inspectoratul de Poliție Județean Alba anunță o acțiune a polițiștilor rutieri pe DN 1, în județul Alba, desfășurată marți, 11 august 2026, între orele 11:00 și 15:00, pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor.
Potrivit IPJ Alba, astăzi, în intervalul orar 11.00 – 15.00, polițiștii rutieri acționează pe DN 1, drumul național care tranzitează județul Alba, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră.
Scopul acțiunii:
- Prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere;
- Verificarea respectării regimului legal de viteză;
- Depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive;
- Verificarea modului în care sunt respectate normele rutiere de către conducătorii vehiculelor pe două roți;
- Controlul stării tehnice a vehiculelor;
- Verificarea legalității transporturilor rutiere.
Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic! Respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri!
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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