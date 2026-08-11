Sport

Cristian Silvășan, talentatul dejean de 16 ani, la CSM Unirea Alba Iulia, via Corvinul Hunedoara

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Cristian Silvășan, talentatul dejean de 16 ani, va juca CSM Unirea Alba Iulia, via Corvinul Hunedoara

Cristian Silvășan, promițătorul jucător de 16 ani, originar din Dej, împrumutat la CSM Unirea Alba Iulia, de Corvinul Hunedoara

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Cristian Silvășan, jucător al Academiei Young Boys din Dej, a semnat cu Corvinul Hunedoara, echipă care a promovat în Superligă la finalul sezonului trecut.

Conform monitorulcj.ro, nu doar hunedorenii au fost interesați de serviciile sale. Și Petrolul Ploiești a fost interesată de jucător, care a semnat, în cele din urmă, cu echipă alb-albastră, un contract valabil pentru 5 sezoane.

El nu va rămâne în lotul condus de Florin Maxim. Va fi cedat sub formă de împrumut până la finalul sezonului la Unirea Alba Iulia, echipă care evoluează în Liga 3 și care are ca obiectiv promovarea.

Inițial l-am dus la Petrolul, dar au fost anumite probleme, după care a ajuns la Bistrița, în cantonament. În cele din urmă, a semnat cu Corvinul dar va juca un an sub formă de împrumut la Unirea Alba Iulia, în Liga a 3-a. E tânăr încă, să ținem cont că nu a jucat deloc la seniori, deci are nevoie ca un timp să se antreneze cu jucători mai mari. Eu sper să prindă câteva minute și în acest sezon, am încredere. Copilul e foarte bun! Joacă pe orice post în atac, eu zic că într-un an va ajunge mare, are tot ce-i trebuie. Va colabora cu domnul Bogdan Apostu, e bine pentru el, sper să-l ajute să ajungă cât mai sus că are potențial„, a spus Dan Bucșa, antrenor al Academiei, pentru Monitorul de Cluj

Sursa: Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), foto: Young Boys Dej

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