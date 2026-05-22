FOTO | 15 ani de existență pentru Volei Alba Blaj: Aniversare de preț pentru cea mai galonată echipă de volei din România

15 ani de existență pentru Volei Alba Blaj: Aniversare de preț pentru cea mai galonată echipă de volei din România
Volei Alba Blaj împlinește, vineri, 22 mai 2026, 15 ani de existență. Pe 22 mai 2011, în urma unui parteneriat între Primăria Municipiului Baj şi Consiliul Judeţean Alba, a luat ființă Volei Alba Blaj, cel mai de succes proiect sportiv al județului Alba.
„Volei Alba Blaj a devenit cea mai galonată echipă de volei din Românai, în ultimii 15 ani, perioadă în care a cucerit 16 trofee – 8 titluri naționale, 6 Cupe ale României și două Supercupe ale României – și a disputat 5 finale de cupă europeană, precum și o altă semifinală!
Nu în ultimul rând, rezultatele echipei au construit Alba Blaj Arena, inaugurată în anul 2023, cea mai modernă sală de volei din România, care oferă condiții de pregătire la cele mai înalte standarde sportive europene!
Palmaresul nostru se îmbogățește de la an la an și nu vrem să ne oprim aici:
*Campioană a României: 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2025;
*Câştigătoare a Cupei României: 2017, 2019, 2021, 2022, 2025, 2026;
*Câștigătoare a Supercupei României 2021, 2023;
*Finalistă a Ligii Campionilor: 2018;
*Finalistă a Cupei CEV: 2019, 2023, 2025;
*Finalistă a Cupei Challenge 2021.
*Semifinalistă a Cupei CEV 2022.
Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și în acest sezon!”, se arată într-o comunicare publică aniversară a clubului Volei Alba Blaj.
