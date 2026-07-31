CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB pozitiv și B negativ: Doi pacienți din Alba, printre care o asistentă medicală, diagnosticați cu leucemie acută și în stare gravă, au nevoie de sânge și trombocite
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB pozitiv și B negativ: Doi pacienți din Alba, printre care o asistentă medicală, diagnosticați cu leucemie acută și în stare gravă, au nevoie de sânge și trombocite
Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat vineri, 31 iulie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grup A, pentru trei pacienți internați la Spitalul Județean, în stare gravă.
,,Doi pacienți din județul Alba, printre care o asistentă medicală, diagnosticați cu leucemie acută, având o stare generală gravă, sunt internați la o clinică din Cluj-Napoca. Ei au nevoie de sânge și trombocite, grupele AB pozitiv și B negativ.
Pentru a le expedia întreaga cantitate de componente sanguine solicitată, avem nevoie de donatori cu grupele AB pozitiv și B negativ, persoane care au mai donat sânge.
Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
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