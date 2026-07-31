Cine-l oprește pe Nicolae Stanciu? Fotbalistul albaiulian, o nouă evoluție foarte bună în China
Cine-l oprește pe Nicolae Stanciu? Fotbalistul albaiulian, o nouă evoluție foarte bună în China
Nicolae Stanciu a avut din nou o prestație foarte bună în campionatul Chinei, vineri, 31 iulie 2026.
Echipa sa, Dalian Yingbo, a jucat în deplasare cu Henan Songshan Longmen. Meciul a contat pentru etapa a 21-a din Super League, primul eșalon al fotbalului din China.
Partida s-a încheiat cu scorul de 1-1 (1-0).
Gazdele au deblocat tabela prin Gustavo, în minutul 27.
Rezultatul final a fost stabilit de Yang Mingrui, în minutul 53.
Pasa decisivă a fost oferită la golul oaspeților de fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu, „căpitanul” celor de la Dalian Yingbo.
Nicolae Stanciu, integralist la oaspeți, a primit o notă foarte mare, 8,3, pe Flash Score, fiind cel mai bun jucător de pe teren.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Arbitrul Alexandru Vodă, din Alba Iulia, o nouă delegare la un meci din cupele europene: Unde va oficia
Arbitrul Alexandru Vodă, din Alba Iulia, o nouă delegare la un meci din cupele europene: Unde va oficia Arbitrajul românesc continuă să fie prezent la cel mai înalt nivel în preliminariile cupelor europene, iar Alexandru Vodă se află printre oficialii români delegați de UEFA pentru această serie de partide. Citește și: Veste extraordinară, Alba intră […]
Foto | Maeștrii internaționali ai șahului se adună la Alba Iulia pentru a zecea oară
Maeștrii internaționali ai șahului se adună la Alba Iulia pentru a zecea oară În perioada 1-3 august 2026, orașul Alba Iulia va găzdui Openul Internațional de Șah Rapid Alba Grand Prix 2026. Evenimentul va avea la start peste 400 de jucători, un record absolut pentru şahul albaiulian. Pe lângă numărul mare de participanți, este impresionantă […]
30 iulie – 2 august 2026 | Alba Carolina Beach Volleyball Tournament: Un număr record de participanți la cea de-a XI-a ediție a turneului de volei de plajă
30 iulie – 2 august 2026 | Alba Carolina Beach Volleyball Tournament: Un număr record de participanți la cea de-a XI-a ediție a turneului de volei de plajă În perioada 30 iulie – 2 august 2026, ACS ALBA JUMPERS, organizează, la Astoria Pool Park, lângă Alba Iulia, cea de-a XI-a ediție a turneului de volei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fitch publică astăzi raportul pentru România! Economist: ,,Dacă intră în „junk”, în maximum o lună, țara e în incapacitate de plată. Nu se vor mai putea plăti salariile și pensiile”
Fitch publică astăzi raportul pentru România! Economist: ,,Dacă intră în „junk”, în maximum o lună, țara e în incapacitate de...
31 iulie – 4 august 2026 | Coduri Portocaliu și Galben de caniculă în România: Care sunt avertizările pentru județul Alba
Coduri Portocaliu și Galben de caniculă în România: Care sunt avertizările pentru județul Alba În următoarele zile în România vor...
Știrea Zilei
Fost viceprimar al municipiului Alba Iulia, condamnat pentru înșelăciune cu scrisori de garanție false pentru fonduri europene
Fost viceprimar al municipiului Alba Iulia, condamnat pentru înșelăciune cu scrisori de garanție false pentru fonduri europene Tribunalul București a...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB pozitiv și B negativ: Doi pacienți din Alba, printre care o asistentă medicală, diagnosticați cu leucemie acută și în stare gravă, au nevoie de sânge și trombocite
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB pozitiv și B negativ: Doi pacienți din Alba, printre...
Curier Județean
Foto | Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni
Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni Au fost...
31 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
31 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate
PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate Prețuri mai mari la salubritate! Cetățenii din...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de asistent social, grad profesional principal din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Centrul Comunitar Integrat. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de asistent social, grad profesional principal din cadrul Direcției...
Opinii Comentarii
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...