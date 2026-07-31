Cine-l oprește pe Nicolae Stanciu? Fotbalistul albaiulian, o nouă evoluție foarte bună în China

Nicolae Stanciu a avut din nou o prestație foarte bună în campionatul Chinei, vineri, 31 iulie 2026.

Echipa sa, Dalian Yingbo, a jucat în deplasare cu Henan Songshan Longmen. Meciul a contat pentru etapa a 21-a din Super League, primul eșalon al fotbalului din China.

Partida s-a încheiat cu scorul de 1-1 (1-0).

Gazdele au deblocat tabela prin Gustavo, în minutul 27.

Rezultatul final a fost stabilit de Yang Mingrui, în minutul 53.

Pasa decisivă a fost oferită la golul oaspeților de fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu, „căpitanul” celor de la Dalian Yingbo.

Nicolae Stanciu, integralist la oaspeți, a primit o notă foarte mare, 8,3, pe Flash Score, fiind cel mai bun jucător de pe teren.

foto: arhivă

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