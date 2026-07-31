31 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în zona din Alba a Munților Apuseni: Localitățile vizate

Cod Galben de vijelii, vineri, 31 iulie 2026, în zona din Alba a Munților Apuseni.

Anunțul a fost făcut puțin după ora 16.00 de Administrația Națională de Meteorologie.

Avertizarea nowcasting (imediată) este valabilă în intervalul orar 16.07-17.00.

Localitățile vizate sunt: Câmpeni, Abrud, Bistra, Roșia Montană, Lupșa, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Bucium, Arieșeni, Vadu Moților, Ciuruleasa, Poiana Vadului.

Se vor semnala: local, averse care vor acumula 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 40–60 km/h și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

UPDATE: Avertizarea meteo a fost actualizată, fiind valabilă până la ora 18.00, în Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Bucium, Arieșeni, Vadu Moților, Ciuruleasa, Mogoș și Poiana Vadului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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