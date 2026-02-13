România, debut cu Suedia în Liga Națiunilor 2026-2027: Care este programul complet al tricolorilor

Liga Națiunilor la fotbal și-a stabilit joi, 12 februarie 2026, la Bruxelles, în cadrul tragerii la sorți organizate la Palais 3 Expo Hall, grupele pentru ediția 2026-2027.

Naționala României va evolua într-o grupă (B4) alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Noua ediție a Ligii Națiunilor va debuta în luna septembrie 2026 și aduce o modificare de format. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre internaționale în toamnă, ci doar două.

Prima fereastră este programată în perioada 24 septembrie – 6 octombrie 2026, interval în care se vor disputa primele patru meciuri din faza grupelor. Ultimele două etape sunt programate în luna noiembrie 2026.

România vine din postura de câştigătoare a Grupei C2 în ediția 2024/25 (cu Kosovo, Cipru şi Lituania), cu victorii pe linie.

Programul meciurilor României din Liga Națiunilor 2026-2027:

*Vineri, 25 septembrie 2026, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA

*Luni, 28 septembrie 2026, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia

*Vineri, 2 octombrie 2026, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA

*Luni, 5 octombrie 2026, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia

*Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina

*Marți, 17 noiembrie 2026, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Sferturile de finală ale Ligii A sunt programate în perioada 25-30 martie 2027, când vor avea loc şi barajele de promovare/retrogradare Ligile A/B şi B/C. Turneul final se va juca în intervalul 9-13 iunie 2027.

Liga A

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia

Grupa A2: Germania, Țările de Jos, Serbia, Grecia

Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia

Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor

Liga B

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord

Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

Grupa B4: Polonia, Bosnia-Herțegovina, ROMÂNIA, Suedia

Liga C

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino

Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar

Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova

Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta

LIGA D

Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra

Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein

