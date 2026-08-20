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România continuă să aibă cea mai mare inflație din UE. Date Eurostat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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România continuă să aibă cea mai mare inflație din UE. Date Eurostat

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a urcat la 3% în luna iulie, de la 2,9% în iunie, iar România se menține pe primul loc în UE în ceea ce privește creșterea prețurilor, cu o rată anuală a inflației de 8,2%, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.

Luna trecută, ţările-membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Suedia (0,3%), Cehia (1,3%) şi Danemarca şi Ungaria (ambele cu 1,6%). La polul opus, s-au situat România (8,2%), Lituania (5,4%), Cipru şi Bulgaria (ambele cu 4,4%)

Comparativ cu situaţia din luna iunie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România (de la 9,2% până la 8,2%), a rămas stabilă în trei ţări şi a crescut în nouă ţări membre.

De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 2,9% în iulie, de la un nivel de 2,8% în luna iunie. Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,55 puncte procentuale), urmate de preţurile la energie (0,94 puncte procentuale) şi preţurile la alimente, alcool şi ţigări (0,23 puncte procentuale).

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS) arătau că rata anuală a inflaţiei a scăzut până la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%.

,,Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,58%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,4%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 8,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 – iulie 2026) faţă de precedentele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) a fost 9,8%”, se arată în comunicatul INS.

Potrivit INS, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,42%.

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