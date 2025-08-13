România, cel mai mare nivel de sărăcie din UE. Economist: ”Învățăm la școală despre euglena verde, dar habar nu avem cum se calculează dobânda la un credit bancar”
România, cel mai mare nivel de sărăcie din UE. Economist: ”Învățăm la școală despre euglena verde și lacurile din Ciad, dar habar nu avem cum se calculează dobânda la un credit bancar”
Economistul Radu Georgescu a explicat din nou într-o postare în mediul online cât de importantă este educația economică pentru o țară ca România, care în prezent are cel mai mare nivel de sărăcie din Uniunea Europeană, dar și cele mai mari deficite și dobânzi.
În opinia sa, România nu poate să iasă din situația actuală fără o educație economică reală, nu cu bla-bla-uri din cărți.
”În România, noțiunile de bază economice tind către zero. Acesta este motivul pentru care în fiecare zi pun câte o lecție economică. Încerc să cresc nivelul de educație financiară în România deoarece vreau copiii mei să crească într-o țară normală.
România are nevoie de educație economică reală, nu bla-bla-uri din cărți. Lipsa cunoștințelor economice de bază ne-a adus în situația de acum din România.
Cum arată România în august 2025:
1. România are cel mai mare nivel de sărăcie din UE, conform Eurostat
2. Cea mai mare inflație din UE
3. Cele mai mari dobânzi la creditele bancare din UE
4. Cea mai mică finanțare a educației din UE, conform Eurostat
5. Cel mai mare deficit bugetar din UE
6. Cel mai mare deficit de Cont Curent din UE
7. Cel mai mare deficit comercial din UE
În România, învățăm la școală despre euglena verde și despre lacurile din Ciad, dar habar nu avem cum se calculează dobânda la un credit bancar, deoarece nu ne învață nimeni la școală.
În viața reală nu ne întreabă nimeni despre euglena verde, dar toți avem credite la bancă. Toți trebuie să știm cum se calculează dobânda la un credit bancar.
Ieri am scris un articol în care am comparat dobânzile la creditele bancare din România și Austria. Am pus un excel făcut de mine care arată cum se calculează ratele la bancă. Dacă deschizi acest excel îți dai seama că dobânzile în România sunt de 4 ori mai mari decât în Austria!
Unii nu au înțeles mesajul articolului: în cazul în care comparația cu Austria nu a fost înțeleasă, pun comparația cu Albania. În Albania, dobânda la un credit ipotecar în moneda lor (lek) este de 3,8%, adică dobânda în Albania este mult mai mică decât în România, mai simplu de atât nu pot să explic.
Concluzii: România nu poate să iasă din situația actuală fără o educație economică reală”, a scris economistul pe Facebook.
