Rămâi conectat

Actualitate

Economistul Radu Georgescu: „În curând piața imobiliară din România va face implozie. Va urma o scădere a prețurilor de până la 50%”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

Economistul Radu Georgescu: „În curând piața imobiliară din România va face implozie”

„În curând piața imobiliară din România va face implozie”, anticipează economistul Radu Georgescu. 

„Cei care spun că în România prețurile la apartamente sunt ieftine ori sunt agenți imobiliari ori nu au habar de aritmetică.
În România prețurile la imobiliare sunt foarte mari.

Eu cred că va urma o scădere a prețurilor de până la 50%. Ca în 2009.

În Romania mai sunt câteva zile de dragoste. Din septembrie vor începe primele zile de război. Din septembrie vor fi greve, vor crește prețurile la toate produsele, vor crește ratele la bancă.

Se vor sparge toate bulele: imobiliare, bursă etc.

Dar până atunci să ne bucurăm de soare. Și bineînțeles de episoadele din Insula Iubirii. Din septembrie va începe emisunea Supraviețuitorii. Dar această emisiune va fi, din păcate, în viața reală”, spune Radu Georgescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Fostul premier Florin Cîțu: Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce vor face când la rectificare deficitul va trece de 8%?

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

12 august 2025

De

Florin Cîțu: Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce vor face când la rectificare deficitul va trece de 8%? „Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce vor face când la rectificare deficitul va […]

Citește mai mult

Actualitate

Reforma pensiilor militare, implementată gradual. Există riscul de pierdere masivă de cadre cu experiență din armată

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 3 ore

în

12 august 2025

De

Reforma pensiilor militare, implementată gradual Reforma pensiilor militare trebuie făcută treptat, până în 2035, pentru a evita pierderea masivă de cadre cu experiență și pentru a oferi viitorilor militari o carieră stabilă și predictibilă, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Legea pensiilor militare poate fi schimbată, dar nu peste noapte Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a […]

Citește mai mult

Actualitate

Val de concedieri în primării și consilii locale. 40.000 de posturi vor dispărea. „Să rămână cei mai buni”

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 5 ore

în

12 august 2025

De

Val de concedieri în consilii locale și primării. 40.000 de posturi vor dispărea. „Să rămână cei mai buni” Reforma anunțată de ministrul Dezvoltării, presupune concedieri masive. Reorganizarea administrației publice locale trebuie să fie una reală și eficientă, afirmă Cseke Attila, într-un interviu pentru RFI. El anunță că reforma va presupune desființarea a 40.000 de posturi […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Economistul Radu Georgescu: „În curând piața imobiliară din România va face implozie. Va urma o scădere a prețurilor de până la 50%”

Economistul Radu Georgescu: „În curând piața imobiliară din România va face implozie” „În curând piața imobiliară din România va face...
Actualitateacum 2 ore

Fostul premier Florin Cîțu: Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce vor face când la rectificare deficitul va trece de 8%?

Florin Cîțu: Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 28 de minute

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și...
Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu o dubă într-un gard

Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu o dubă într-un...

Curier Județean

Curier Județeanacum 58 de minute

Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025: Majoritatea proveneau din mediul rural

Aproape 5.500 de șomeri în Alba la sfârșitul lunii iulie 2025. Cei mai mulți sunt din mediul rural La sfârșitul...
Curier Județeanacum 4 ore

19 august 2025 | Dezbatere publică pe tema parcărilor cu plată din Blaj: Sistemul ar urma să fie introdus din toamnă

19 august 2025 | Dezbatere publică pe tema parcărilor cu plată din Blaj Marți, 19 august, de la ora 19:00,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”

Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele

David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...
Opinii - Comentariiacum 19 ore

Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie?

Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie? Se spune sau nu ”La...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea