Economistul Radu Georgescu: „În curând piața imobiliară din România va face implozie. Va urma o scădere a prețurilor de până la 50%”

Economistul Radu Georgescu: „În curând piața imobiliară din România va face implozie”

„În curând piața imobiliară din România va face implozie”, anticipează economistul Radu Georgescu.

„Cei care spun că în România prețurile la apartamente sunt ieftine ori sunt agenți imobiliari ori nu au habar de aritmetică.

În România prețurile la imobiliare sunt foarte mari.

Eu cred că va urma o scădere a prețurilor de până la 50%. Ca în 2009.

În Romania mai sunt câteva zile de dragoste. Din septembrie vor începe primele zile de război. Din septembrie vor fi greve, vor crește prețurile la toate produsele, vor crește ratele la bancă.

Se vor sparge toate bulele: imobiliare, bursă etc.

Dar până atunci să ne bucurăm de soare. Și bineînțeles de episoadele din Insula Iubirii. Din septembrie va începe emisunea Supraviețuitorii. Dar această emisiune va fi, din păcate, în viața reală”, spune Radu Georgescu.

