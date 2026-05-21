21 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Reparații la carosabil la km 9

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Reparații la carosabil la km 9

Joi, 21 mai 2026 sunt restricții de circulație pe sectorul din Alba al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda.

„Atenție! Se instituie restricții de circulație astăzi, 21.05.2026, în intervalul orar 08:00-16:00 pe banda I și banda de urgență a Autostrăzii A10, km 9+100, calea 2 (sensul Turda-Sebeș), în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție.

Circulația se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.

Lucrările sunt executate de către Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră”, a transmis DRDP Clu

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)