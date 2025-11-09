România are mai puțini turiști străini decât în comunism. ANAT explică de ce țara noastră pierde vizitatori internaționali

România are mai puțini turiști străini decât în comunism. Iată ce explică fenomenul

România înregistrează în prezent un număr mai mic de turiști străini decât în perioada comunistă, fiind singura țară din Europa aflată în această situație. Conform Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), în 1980 România era vizitată de peste 3,4 milioane de turiști, în timp ce acum cifra abia depășește 2 milioane.

Cristian Băhălescu, președintele ANAT Sud-Est, explică fenomenul prin lipsa unei strategii eficiente de promovare turistică: „În anii ’80 aveam pachete turistice atractive, participam la târguri internaționale și aveam o strategie clară.

Acum nu există o strategie coerentă pentru a atrage turiști, deși România are tot ce îi trebuie: Delta Dunării, munți, istorie, arhitectură și servicii care pot oferi satisfacție turiștilor”.

Băhălescu subliniază că, pe vremea lui Ceaușescu, turismul era gândit macroeconomic: avioanele erau accesibile, pachetele turistice erau ieftine, iar obiectivul principal era atragerea de valută în țară. Stațiunile erau noi, iar serviciile de două stele erau de nivel internațional.

Problema nu este lipsa infrastructurii sau accesibilitatea, spune oficialul, ci absența unei strategii pentru incoming și a promovării externe:

„Fără o strategie clară și fonduri pentru participarea la târguri internaționale, România nu își valorifică potențialul turistic, iar discuțiile despre competența celor din industrie nu ar trebui să fie făcute public, ci în cadrul ministerului. Strategia 2006-2026 tocmai se încheie și noi nu avem nici o strategie nouă”.

