Turismul în Alba, în creștere în august 2025: Alba Iulia și Sebeș, cel mai mare număr de turiști din mediul urban, iar Șugag și Rimetea din mediul rural. Județul nostru, penultimul în Regiunea Centru
În luna august 2025, turismul în județul Alba a înregistrat o ușoară creștere față de luna anterioară, dar și față de aceeași perioadă a anului trecut. Municipiile Alba Iulia și Sebeș au avut cei mai mulți turiști din mediul urban, iar la Șugag și Rimetea au ajuns cei mai mulți turiști din mediul rural.
În luna august 2025 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 42070 turiști ( reprezentand 2% din numarul turistilor inregistrati la nivel national, 2073306 turisti ), înregistrându-se crestere cu 8028 persoane (+23,6%) faţă de luna anterioară si cu 1790 persoane (+4,4%) faţă de luna corespunzatoare din anul 2024. Majoritatea turistilor au fost cazați în hoteluri (29,7%), pensiuni agroturistice (26,3%), apartamente și camere de închiriat (19,6%) si pensiuni turistice (11,6%). Cererea pentru unități de cazare Alba Iulia a crescut considerabil în această perioadă, pe fondul evenimentelor culturale și al sezonului turistic de vară.
Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în august 2025 a fost de 77836, mai mult cu 14980 innoptari (+23,8%) faţă de luna anterioara si cu 4015 innoptari (+5,4%) faţă de luna august 2024. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această lună a fost de 1,85 zile, mai mare decat cea înregistrată în august 2024 (1,83 zile).
Din totalul de 42.070 sosiri, 21.349 sosiri s-au înregistrat în mediul urban (50,7%) si 20.721 sosiri in mediul rural. Municipiul Alba Iulia a inregistat cel mai mare numar de sosiri (12123 sosiri), respectiv 28,8% din total, urmat de municipiul Sebes cu 6849 sosiri, respectiv 16,3% din total; cel mai mic numar de turisti din urban se inrgistreaza in Abrud (65 turisti) si Zlatna (84 turisti). Un hotel Alba Iulia de categorie medie a raportat un grad de ocupare de peste 90%, semn că interesul turiștilor pentru municipiul reședință de județ este în continuă creștere
In mediul rural cele mai multe sosiri se inregistreaza in: Sugag (3529 sosiri), Rimetea (3268 sosiri), Arieseni (2854 sosiri), Albac (1954 sosiri), Ciugud (1329 sosiri), Garda de Sus (1208 sosiri); in 30 de unitati administrative din mediul rural, nu se inregistreaza sosiri (in unitati cu minim 10 locuri pat).
În august 2025, turiştii români deţin o pondere de 82,7% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (34779 persoane), iar turiştii străini (7291 persoane), reprezinta 17,3% din total.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna august 2025 a fost de 30,5%, mai mare decat cel inregistrat in luna anterioară (24,8%) si decat indicele inregistrat in luna corespunzatoare din anul anterior (30,4%), pe ţară înregistrându-se un indice de 43,5%.
În perioada 1.01-30.08.2025 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat):
– au fost cazaţi 184591 turişti, înregistrându-se o crestere cu 2,1% faţă de perioada corespunzatoare din anul 2024; turiştii români deţin o pondere de 84,4% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (155759 persoane), iar turiştii străini (28832 persoane) reprezintă 15,6%;
– numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) a fost de 330295, mai mult cu 2,9% faţă perioada similara a anului 2024 cand s-au inregistrat 321096 înnoptări;
– durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această perioadă a fost de 1,79 zile mai mare decat in perioada similara din anul 2024, 1,76 zile.
În ceea ce privește situația în Regiunea Centru, numărul sosirilor, înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2025, a fost de 386004 (18,6% din numărul sosirilor înregistrate la nivel naţional) și înregistrează o creștere cu 19% faţă de luna anterioară.
În luna august 2025, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru, sosirile in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o scădere cu 16672 persoane (-4,1%).
Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în judeţul Braşov (155878), reprezentând 40,1% din totalul regional, iar cele mai puţine sosiri înregistrate au fost în judeţul Covasna (17610), reprezentând 4,5% din totalul regional.
Sosirile în hoteluri deţin un procentaj de 52,1% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică, fiind urmate de cele din apartamente și camere de închiriat cu 13,8%, pensiuni agroturistice cu 12,6% și pensiuni turistice cu 11,2%.
Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2025 au fost de 773897, reprezentând 15,2% din totalul la nivel naţional, în creștere cu 15,7% faţă de luna anterioară şi în scădere cu 4% faţă de luna corespunzătoare din anul 2024.
Înnoptările în hoteluri deţin ponderea cea mai mare pondere din numărul total de înnoptări (51,8%), fiind urmate de apartamente și camere de închiriat (13,7%), pensiuni agroturistice (13,1%) și pensiuni turistice (10,1%).
Durata medie a sejurului, la nivelul Regiunii Centru, în luna august 2025, a fost de 2 zile, iar la nivel judeţean, cea mai mare durată a sejurului s-a înregistrat în Covasna (4,15 zile) și cea mai mică în judeţul Sibiu (1,56 zile).
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna august 2025 de 35,4% pe total structuri de cazare turistică, peste nivelul înregistrat în luna august 2025 (30,8%) și sub indicele calculat la nivel national (43,5%).
Judeţul Covasna a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (50,5%), fiind urmat de județul Mureș (41,5%), județul Sibiu (37,9%), Brașov (33,9%), Alba (30,5%), iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Harghita (24,7%).
