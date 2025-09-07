Rămâi conectat

Români au temeri serioase că inteligenţa artificială le-ar putea înlocui jobul: Ce indică un studiu

Ioana Oprean

acum 25 de minute

Mai mult de un sfert dintre români se tem că inteligenţa artificială le-ar putea înlocui jobul

Aproape jumătate dintre români (47%) consideră că inteligenţa artificială (AI) îi ajută să înveţe, să se dezvolte sau le va redefini activitatea în următorii 5 ani, în timp ce mai mult de un sfert dintre ei (28%) se tem că tehnologia le-ar putea înlocui jobul, relevă rezultatele unui studiu de specialitate.

Doar 22% cred că AI va crea mai multe locuri de muncă decât va elimina, conform celui mai recent Barometru de Încredere a Consumatorului, realizat de Exact Business Solutions. De asemenea, 39% declară că ar prefera un loc de muncă fără AI.

„Rezultatele acestui val confirmă faptul că, în România, inteligenţa artificială (AI) este percepută, inclusiv de către angajaţi, într-un echilibru fragil între accelerator al productivităţii şi dezvoltării profesionale şi factor de incertitudine pe piaţa muncii. În contextul actual, în care adoptarea tehnologiilor digitale avansează rapid, aceste percepţii sunt esenţiale pentru înţelegerea climatului social şi economic”, a declarat Julien Zidaru, reprezentant Exact Business Solutions.

Barometrul de Încredere a Consumatorului este un studiu trimestrial care măsoară percepţiile şi comportamentele românilor în raport cu piaţa, consumul şi noile tendinţe. Un capitol special a vizat percepţiile asupra impactului pe care inteligenţa artificială (AI) îl are şi îl va avea asupra locurilor de muncă.

Exact Business Solutions va lansa în curând valul 3 de măsurare trimestrială al Barometrului de Încredere a Consumatorului, urmărind evoluţiile şi schimbările de percepţie în contextul economic şi social actual.

Studiul Consumer Trust Barometer este derulat online, trimestrial, pe un eşantion 500 respondenţi, reprezentativ în rândul populaţiei adulte din mediul urban. Datele au fost colectate la finalul lunii aprilie pentru primul val şi la începutul lunii iulie pentru al doilea val şi reflectă atitudinile legate de economie, costul vieţii, încredere in viitor şi priorităţi de consum.

Exact Business Solutions – Research & Consulting Exact este una dintre agenţiile locale, cu experienţă de peste 15 ani în cercetare de piaţă şi servicii de consultanţă.

