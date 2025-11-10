Româncele divorțate vor scăpa de formalitățile complicate și de hârtii. Dreptul de a păstra numele devine garantat, independent de fostul soț – proiect
Un proiect de lege co-inițiat de deputații USR Pollyanna Hangan și Iulian Lorincz, alături de deputatul PNL Alina Gorghiu, propune ca, în cazul divorțului, soțiile să își poată păstra numele din timpul căsătoriei independent de acordul fostului soț.
Inițiatorii susțin că măsura ar reduce birocrația, drumurile și costurile, eliminând necesitatea proceselor și a schimburilor inutile de documente, și ar fi de ajutor și românilor din Diaspora.
Citește și: Victimele violenței domestice scapă de taxa de timbru la divorț și partaj. Camera Deputaților a adoptat legea, care le oferă și subvenții, ajutor de chirie și vouchere pentru mame
În prezent, Codul civil prevede că păstrarea numelui după divorț se poate face doar cu acordul celuilalt soț sau, în lipsa acestuia, prin justificarea în instanță a motivelor temeinice. „Cu alte cuvinte, menținerea numelui în cazul unui refuz presupune proces, timp și bani. În plus, divorțul la notar sau la ofițerul de stare civilă necesită consens asupra numelui post-divorț”, explică USR.
Proiectul elimină aceste bariere, permițând femeilor să păstreze numele fără aprobări suplimentare. „Păstrarea numelui din timpul căsătoriei înseamnă mai puțină birocrație și mai puține probleme administrative. Femeile nu vor mai trebui să-și schimbe toate documentele: carte de identitate, pașaport, permis de conducere, semnături electronice, abonamente și, în cazul copiilor, nu vor mai fi obligate să facă dovada gradului de rudenie, reducând complicațiile la școală, spital sau vamă”, precizează USR.
Deputata USR Pollyanna Hangan subliniază și impactul emoțional al inițiativei: „Fiecare mamă își va putea concentra energia asupra familiei, fără stresul hârtiilor și al aprobărilor inutile. Este mai mult decât o modificare legislativă, este o garanție a identității, respectului și continuității familiale.”
Eliminarea necesității consimțământului fostului soț va permite și divorțul la notar sau la ofițerul stării civile fără piedici, reducând timpul și costurile pentru cetățeni. De asemenea, USR evidențiază că proiectul va ajuta românii din Diaspora, care se confruntă cu dificultăți în recunoașterea dreptului de a păstra numele în România, chiar dacă divorțul a fost pronunțat legal în străinătate.
Deputatul USR Iulian Lorincz subliniază: „Prin această inițiativă legislativă, eliminăm o procedură învechită care pune o povară suplimentară pe cetățeni, mai ales pe cei din afara granițelor, care pierd ore întregi pentru a obține un drept simplu, păstrarea numelui după divorț.”
USR mai arată că scoaterea acordului pentru păstrarea numelui previne situațiile în care fostul soț poate folosi consimțământul ca instrument de presiune sau șantaj emoțional ori financiar.
