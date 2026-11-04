Video | Cum s-a produs accidentul în lanț cu 5 mașini din Alba Iulia: Un copil de 6 ani și o adolescentă de 17 ani au ajuns la spital. Explicațiile polițiștilor
Cum s-a produs accidentul în lanț cu 5 mașini din Alba Iulia: Un copil de 6 ani și o adolescentă de 17 ani au ajuns la spital. Explicațiile polițiștilor
Cinci autovehicule s-au ciocnit luni, 3 noiembrie, în jurul orei 15.20, pe Bulevardul Ferdinand I la Alba Iulia. În urma impactului un copil de 6 ani și o adolescentă de 17 ani au ajuns la spital.
Incidentul rutier a avut loc atunci când un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Sântimbru, în timp ce conducea o autoutilitară, nu ar fi păstrat distanța de siguranță în mers și a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 36 de ani, care a fost proiectat într-un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, acesta fiind, ulterior, proiectat într-un alt autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 68 de ani, pe care, la rândul său, l-a proiectat în autoturismul condus de o femeie, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Sebeș, explică polițiștii din Alba.
Ce spune Poliția Alba despre accidentul în lanț cu 5 mașini
Conform IPJ Alba, la data de 3 noiembrie 2026, în jurul orei 15.20, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, pe Bulevardul Ferdinand I, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate cinci autovehicule.
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Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Sântimbru, în timp ce conducea o autoutilitară, nu ar fi păstrat distanța de siguranță în mers și a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 36 de ani, care a fost proiectat într-un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, acesta fiind, ulterior, proiectat într-un alt autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 68 de ani, pe care, la rândul său, l-a proiectat în autoturismul condus de o femeie, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Sebeș.
În urma evenimentului rutier, un minor, în vârstă de 6 ani, pasager în autoturismul condus de femeia, în vârstă de 36 de ani, și o tânără, în vârstă de 17 ani, pasageră în autoturismul condus de femeia, în vârstă de 44 de ani, au suferit leziuni corporale care au necesitat transportul la spital.
Toți cei cinci conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
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