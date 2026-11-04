Curier Județean

Accident rutier la Doștat: Tânăr de 22 de ani, băut și fără permis de conducere, a intrat cu mașină într-un autoturism parcat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Accident rutier la Doștat: Tânăr de 22 de ani, băut și fără permis de conducere, a intrat cu mașină într-un autoturism parcat 

Un tânăr de 22 de ani, din județul Sibiu, a provocat un accident rutier, în noaptea de 4 noiembrie 2026, pe raza localității Doștat, după ce a pierdut controlul volanului și a intrat într-un autoturism parcat regulamentar.

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Conform IPJ Alba, la data de 4 noiembrie 2026, în jurul orei 01.06, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Doștat, a avut loc un eveniment rutier.  

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că evenimentul rutier a avut loc pe DJ 141 D, pe raza localității Doștat. Un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Apoldu de Jos, județul Sibiu, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un autoturism care se afla parcat regulamentar, rezultând doar pagube materiale.  

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,53 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Astfel, în vederea stabilirii alcoolemiei, a fost condus la spital. 

De asemenea, verificările au evidențiat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul condus nu este înmatriculat în circulație.  

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. 

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