Rezultatele olimpiadei de arte plastice, arhitectură și istoria artelor, faza județeană, în Alba: Elevii calificați la națională
Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele olimpiadei de arte plastice, arhitectură și istoria artelor, faza județeană, dar și elevii calificați la faza națională de la Bistrița ce va fi organizată în această primăvară.
La faza județeană au participat 30 de elevi, iar primii clasați, la fiecare disciplină, vor participa la națională.
REZULTATE
- CRT NUME CLS DISCIPLINA PROF. COORDONATOR PROF. DESEN PREMIUL
- MOGA ALBERT XI SCULPTURÃ BORTEŞ NARCIS ŢIBACOV SORINA I
- DAVID ANDREI XI SCULPTURA BORTEŞ NARCIS ŢIBACOV SORINA II
- SOLOMON ŞTEFAN XI SCULPTURA BORTEŞ NARCIS ŢIBACOV SORINA III
- BIC MARIA XI DESIGN VESTIMENTAR FILIP ALEXANDRINA ŢIBACOV SORINA I
- GROZA ANDREEA XI DESIGN VESTIMENTAR FILIP ALEXANDRINA ŢIBACOV SORINA II
- ALBU TUDOR XI DESIGN VESTIMENTAR FILIP ALEXANDRINA ŢIBACOV SORINA III
- BRÂNZANIUC BOGDAN XI PICTURĂ MÂRZA TRAIAN ŢIBACOV SORINA I
- PETRESCU DENISA XI PICTURĂ MÂRZA TRAIAN ŢIBACOV SORINA II
- PAVEN RAMONA XI PICTURĂ MÂRZA TRAIAN ŢIBACOV SORINA III
- IANCU ROXANA XI ISTORIA ARTEI DRAGOMAN COSMIN – I
- MAN FLORINA XI ISTORIA ARTEI DRAGOMAN COSMIN – II
- BĂLA DANIELA XI ISTORIA ARTEI DRAGOMAN COSMIN – III
- THEISS MARIE ELISABETH XI ARHITECTURĂ MIREA IULIAN ŢIBACOV LEONTIN I
- DĂIAN IOANA XI ARHITECTURĂ MIREA IULIAN ŢIBACOV LEONTIN II
- OPRIŞ OANA XI ARHITECTURĂ MIREA IULIAN ŢIBACOV LEONTIN III
- POPESCU CĂTĂLINA XII ARHITECTURĂ MIREA IULIAN ŢIBACOV SORINA I
- PAŞCA GEORGIANA XII ARHITECTURĂ MIREA IULIAN ŢIBACOV SORINA II
- MUNTEAN ANDRADA XII ARHITECTURĂ MIREA IULIAN ŢIBACOV SORINA III
- OARGĂ ROXANA XII ISTORIA ARTEI DRAGOMAN COSMIN – I
- TÖRÖK ANDREA XII ISTORIA ARTEI DRAGOMAN COSMIN – II
21 GIURA ANAMARIA XII ISTORIA ARTEI DRAGOMAN COSMIN – III
- POTÎRNICHE ION XII CERAMICĂ POP CRISTINA
BAR LIVIA I
- SAS ANDREI XII CERAMICĂ POP CRISTINA
BAR LIVIA II
- ITT ANDREI XII CERAMICĂ POP CRISTINA
BAR LIVIA III
- GIURA ANAMARIA XII DESIGN VESTIMENTAR TUDOR NICOLAE ISPAS NICOLAE I
- ORAGĂ ROXANA XII DESIGN VESTIMENTAR TUDOR NICOLAE ISPAS NICOLAE II
- GROZA ALINA XII DESIGN VESTIMENTAR TUDOR NICOLAE ISPAS NICOLAE III
- TÖRÖK ANDREA XII PICTURĂ URDEA GHEORGHE ISPAS NICOLAE I
- PINTEA CRISTINA XII PICTURĂ URDEA GHEORGHE ISPAS NICOLAE II
- ORDEAN ANDREEA XII PICTURĂ URDEA GHEORGHE ISPAS NICOLAE III