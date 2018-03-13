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Rezultatele olimpiadei de arte plastice, arhitectură și istoria artelor, faza județeană, în Alba: Elevii calificați la națională

Adăugat de Ziarul Unirea în 13.03.2018.
Salvat la Curier Judetean
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Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele olimpiadei de arte plastice, arhitectură și istoria artelor, faza județeană, dar și elevii calificați la faza națională de la Bistrița ce va fi organizată în această primăvară.

La faza județeană au participat 30 de elevi, iar primii clasați, la fiecare disciplină, vor participa la națională.

REZULTATE

  1. CRT NUME CLS         DISCIPLINA        PROF. COORDONATOR PROF. DESEN     PREMIUL
  2. MOGA ALBERT XI            SCULPTURÃ       BORTEŞ NARCIS               ŢIBACOV SORINA            I
  3. DAVID ANDREI XI            SCULPTURA       BORTEŞ NARCIS ŢIBACOV SORINA            II
  4. SOLOMON ŞTEFAN XI            SCULPTURA       BORTEŞ NARCIS ŢIBACOV SORINA            III
  5. BIC MARIA XI            DESIGN VESTIMENTAR FILIP ALEXANDRINA       ŢIBACOV SORINA            I
  6. GROZA ANDREEA XI            DESIGN VESTIMENTAR  FILIP ALEXANDRINA       ŢIBACOV SORINA            II
  7. ALBU TUDOR XI            DESIGN VESTIMENTAR FILIP ALEXANDRINA       ŢIBACOV SORINA            III
  8. BRÂNZANIUC BOGDAN XI PICTURĂ             MÂRZA TRAIAN               ŢIBACOV SORINA            I
  9. PETRESCU DENISA XI            PICTURĂ             MÂRZA TRAIAN ŢIBACOV SORINA            II
  10. PAVEN RAMONA XI            PICTURĂ             MÂRZA TRAIAN ŢIBACOV SORINA            III
  11. IANCU ROXANA XI            ISTORIA ARTEI  DRAGOMAN COSMIN   –              I
  12. MAN FLORINA XI            ISTORIA ARTEI   DRAGOMAN COSMIN    –              II
  13. BĂLA DANIELA XI            ISTORIA ARTEI   DRAGOMAN COSMIN    –              III
  14. THEISS MARIE ELISABETH XI            ARHITECTURĂ   MIREA IULIAN  ŢIBACOV LEONTIN          I
  15. DĂIAN IOANA XI            ARHITECTURĂ   MIREA IULIAN   ŢIBACOV LEONTIN          II
  16. OPRIŞ OANA XI            ARHITECTURĂ   MIREA IULIAN   ŢIBACOV LEONTIN          III
  17. POPESCU CĂTĂLINA XII          ARHITECTURĂ  MIREA IULIAN   ŢIBACOV SORINA            I
  18. PAŞCA GEORGIANA XII          ARHITECTURĂ   MIREA IULIAN   ŢIBACOV SORINA            II
  19. MUNTEAN ANDRADA XII          ARHITECTURĂ   MIREA IULIAN   ŢIBACOV SORINA            III
  20. OARGĂ ROXANA XII          ISTORIA ARTEI  DRAGOMAN COSMIN   –              I
  21. TÖRÖK ANDREA XII          ISTORIA ARTEI   DRAGOMAN COSMIN    –              II

21           GIURA  ANAMARIA         XII          ISTORIA ARTEI   DRAGOMAN COSMIN    –              III

  1. POTÎRNICHE ION XII          CERAMICĂ         POP CRISTINA

                BAR LIVIA           I

  1. SAS ANDREI XII          CERAMICĂ         POP CRISTINA

BAR LIVIA            II

  1. ITT ANDREI XII          CERAMICĂ         POP CRISTINA

BAR LIVIA            III

  1. GIURA ANAMARIA XII          DESIGN VESTIMENTAR TUDOR NICOLAE             ISPAS NICOLAE I
  2. ORAGĂ ROXANA XII          DESIGN VESTIMENTAR  TUDOR NICOLAE             ISPAS NICOLAE II
  3. GROZA ALINA XII          DESIGN VESTIMENTAR TUDOR NICOLAE              ISPAS NICOLAE III
  4. TÖRÖK ANDREA XII          PICTURĂ             URDEA GHEORGHE        ISPAS NICOLAE I
  5. PINTEA CRISTINA XII          PICTURĂ             URDEA GHEORGHE         ISPAS NICOLAE II
  6. ORDEAN ANDREEA XII          PICTURĂ             URDEA GHEORGHE         ISPAS NICOLAE III

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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