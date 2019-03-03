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Rezultatele la olimpiada de limba și literatura română 2019, pentru elevii de gimnaziu și liceu din județul Alba, înainte de contestații

Adăugat de Ziarul Unirea în 03.03.2019.
Salvat la Curier Judetean

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, duminică, rezultate olimpiadei de limba și literatura română, pentru elevii de gimnaziu și liceu, înainte de soluționarea contestații.

Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – NIVEL GIMNAZIAL ȘI LICEAL s-a desfășurat în 02 MARTIE 2019, la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA.

Norma de reprezentare pentru etapa națională cf. Regulament specific:

CLASELE V- VIII

ART. 5. (2) Calificarea elevilor la etapa națională a Olimpiadei este condiționată de obținerea a minimum de 85 de puncte.

Art.6. (1) La etapa naţională a Olimpiadei, va participa, din fiecare județ, câte un elev/an de studiu/nivel, pentru fiecare secțiune, primul în ierarhia clasei/nivelului la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament.

 CLASELE IX- XII

ART. 7 (1) La etapa națională se califică elevii care au obținut cel puțin 90 de puncte la etapa județeană.

CONTESTAȚIILE SE DEPUN  LUNI , 04.03.2019,  ÎN INTERVALUL 09,00 – 15,00 LA SECRETARIATUL  SEMINARULUI TEOLOGIC OTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN”

  • cu respectarea art. 20 din Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba și literatura română – clasele V-VIII – crt. 24718 /16.01.2019
  • cu respectarea art. 24-25 din Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba și literatura română – clasele IX-XII – crt. 24719 /16.01.2019
  •  cu respectarea art. 42 din metodologia-cadru

Nume și prenume/ Clasa/ Unitatea de învățământ/Localitatea/ Numele și prenumele profesorului/ Punctaj

1              AITAI ALEXANDRU           A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA                BANDICI EMANUELA      69

2              BANDICI ANAMARIA       A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA                FURDUI MIRONA             79

3              BARNA ANDREEA ALEXANDRA    A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU”       MIHALȚ                 COSTIN ANA MARIA        74

4              BUT N. ILIE          A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI            MARIAN MARINELA        64.5

5              BUT N. IOANA   A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI            MARIAN MARINELA        83

6              CATALINA ILINCA             A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA”  AIUD     SZEKELY ANDA MANUELA           80

7              CETEAN C. DARIA              A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ       ISTRATE DIANA 72

8              COMAN CARLA MARIA  A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA                FURDUI MIRONA             83

9              CORCHEȘ N. FLORINA     A V-A    A             LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR”   ALBAC   CODREA MARIA 75

10           CORCHEȘ P.. BIANCA IULIANA    A V-A    A             LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR”   ALBAC   CODREA MARIA  70

11           CREȚIU DARIUS A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA          BANDICI EMANUELA        84.5

12           CRISTEA A CLAUDIA        A V-A    A             COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”  SEBEȘ    VESA NADIA       84

13           DAMIAN N. MARIA OLGUTA        A V-A    A             COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”  SEBEȘ    VESA NADIA                ABS.

14           DAN DARIA         A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA”  AIUD     SZEKELY ANDA MANUELA                86

15           DAVID G. LUOANA           A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI              CRISTIAN IONELA                76

16           DEHELEAN O. MEDEEA DIANA    A V-A    A             COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN”             BLAJ       CLAUDIA OANCEA-RAICA 61.5

17           DEOANCA ALEXIA            A V-A    A             LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”         ABRUD CÎMPIAN BIANCA                75

18           DINCĂ A LORENA             A V-A    A             LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA”             ALBA IULIA          OLTEANU RODICA 70

19           FĂT ALIA              A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA          ISPAS ANCA                81.5

20           FEKETE M. ANASTASIA   A V-A    A             LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE”             BLAJ                PUŞCAŞ DIANA 81

21           FLOREA ANCA   A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA          BECA ADRIANA 79

22           FURDUI LIGIA    A V-A    A             LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”         ABRUD CÎMPIAN BIANCA             75.5

23           GRECU I.G. IOAN              A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI            MARIAN MARINELA                63

24           IFTIME PAULESCU A. ALESSIA      A V-A    A             COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”  SEBEȘ    VESA NADIA                96.5

25           ISPAS ANA CRISTIANA MARIA     A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA                FURDUI MIRONA             74

26           JURJU S. ANTONIA           A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI              CRISTIAN IONELA                73

27           LAZĂR C. CLEOPATRA ELENA        A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SILVIU CĂRPINIȘIANU” SEBEȘ – STRUCTURĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC     SEBEȘ    COLTOR IONELA               80

28           LAZĂR DIANA AMALIA   A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA”  OCNA MUREȘ    MORAR CARMEN              80

29           LOPĂZAN ANDREEA        A V-A    A             LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA           ALBA IULIA                ȚUCULETE MARINELA    61

30           MATEȘ M.E. DARIA          A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA  POPA ANDRA CLAUDIA  69.5

31           MELENTE D. A. ANDA     A V-A    A             COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN”             BLAJ       CODRUŢA FLEŞER                75.5

32           MOLDOVAN MELISA       A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA”  OCNA MUREȘ    MORAR CARMEN              73

33           MOLODEȚ A. ANDREI DANIEL      A V-A     A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3         CUGIR   VEREȘ MIHAELA                58.5

34           MORAR C.D.ALEXANDRA              A V-A    A             COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU”   CÂMPENI                BARBU ADRIANA              60

35           NAGY R. ANAMARIA       A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI            MARIAN MARINELA                76

36           NANDREA C.  IADIRA NICOLA      A V-A    A             COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”  SEBEȘ    VESA NADIA                89.25

37           OLTEAN C. ANTONIA      A V-A    A             COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN”             BLAJ       ISTRATE DIANA 71

38           PÂRȚILĂ ELENA A V-A    A             LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ”        BAIA DE ARIEȘ  BÂRLA NICULINA              ABS.

39           PETRUȚA GABRIEL            A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU”       MIHALȚ                COSTIN ANA MARIA ABS.

40           PITER ALEXANDRA VALENTINA   A V-A    A             LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”         ABRUD CÎMPIAN BIANCA 64

41           POLEAC TEODORA           A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER”  AIUD     BOLDOR ELENA 72

42           POPA ALEXIA     A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA          ȘOPTEREAN ADRIANA                 85

43           POPA IOANA      A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA          ISPAS ANCA                95.5

44           PRIPON H. BINCA MARIA              A V-A    A             COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN”             BLAJ       CLAUDIA OANCEA-RAICA 75.5

45           PUȘCĂU MARIA A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA          ȘOPTEREAN ADRIANA                 68

46           RANCEA AYANA A V-A    A             LICEUL TEORETIC TEIUȘ TEIUȘ    STAICU IONELA 65

47           SĂLCUDEAN M. ALEXANDRA       A V-A     A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3         CUGIR   IGNA DANIELA  70.5

48           SCOICA ANA MARIA        A V-A    A             LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ”        BAIA DE ARIEȘ  BÂRLA NICULINA                ABS.

49           SCROB DAVID    A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN”           GALDA DE JOS   PERȚA MIRELA 68.5

50           ŞERBĂNESCU RALUCA IOANA     A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU”         ALBA IULIA                LUPȘA ALINA     72

51           SIMILIE D. RALUCA IOANA            A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI              CRISTIAN IONELA 66

52           STANCIU B. ANASTASIA A V-A    A             COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”  SEBEȘ    VESA NADIA       83

53           ȚĂGOREAN TEODORA SORINA   A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA”  OCNA MUREȘ                MORAR CARMEN             73

54           TODEA A. RAUL EMANUEL           A V-A    A             COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN”             BLAJ       CLAUDIA OANCEA-RAICA 68.75

55           TODEA MARIA   A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA          BANDICI EMANUELA        80

56           ȚUȚUI ELIANA    A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA          BANDICI EMANUELA        81

57           ZECHERU MARIA              A V-A    A             ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA                BANDICI EMANUELA      79

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