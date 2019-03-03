Rezultatele la olimpiada de limba și literatura română 2019, pentru elevii de gimnaziu și liceu din județul Alba, înainte de contestații
Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, duminică, rezultate olimpiadei de limba și literatura română, pentru elevii de gimnaziu și liceu, înainte de soluționarea contestații.
Etapa județeană a OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – NIVEL GIMNAZIAL ȘI LICEAL s-a desfășurat în 02 MARTIE 2019, la SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA.
Norma de reprezentare pentru etapa națională cf. Regulament specific:
CLASELE V- VIII
ART. 5. (2) Calificarea elevilor la etapa națională a Olimpiadei este condiționată de obținerea a minimum de 85 de puncte.
Art.6. (1) La etapa naţională a Olimpiadei, va participa, din fiecare județ, câte un elev/an de studiu/nivel, pentru fiecare secțiune, primul în ierarhia clasei/nivelului la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament.
CLASELE IX- XII
ART. 7 (1) La etapa națională se califică elevii care au obținut cel puțin 90 de puncte la etapa județeană.
CONTESTAȚIILE SE DEPUN LUNI , 04.03.2019, ÎN INTERVALUL 09,00 – 15,00 LA SECRETARIATUL SEMINARULUI TEOLOGIC OTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN”
- cu respectarea art. 20 din Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba și literatura română – clasele V-VIII – crt. 24718 /16.01.2019
- cu respectarea art. 24-25 din Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba și literatura română – clasele IX-XII – crt. 24719 /16.01.2019
- cu respectarea art. 42 din metodologia-cadru
Nume și prenume/ Clasa/ Unitatea de învățământ/Localitatea/ Numele și prenumele profesorului/ Punctaj
1 AITAI ALEXANDRU A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 69
2 BANDICI ANAMARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 79
3 BARNA ANDREEA ALEXANDRA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALȚ COSTIN ANA MARIA 74
4 BUT N. ILIE A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI MARIAN MARINELA 64.5
5 BUT N. IOANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI MARIAN MARINELA 83
6 CATALINA ILINCA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD SZEKELY ANDA MANUELA 80
7 CETEAN C. DARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ ISTRATE DIANA 72
8 COMAN CARLA MARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 83
9 CORCHEȘ N. FLORINA A V-A A LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC CODREA MARIA 75
10 CORCHEȘ P.. BIANCA IULIANA A V-A A LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC CODREA MARIA 70
11 CREȚIU DARIUS A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 84.5
12 CRISTEA A CLAUDIA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ VESA NADIA 84
13 DAMIAN N. MARIA OLGUTA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ VESA NADIA ABS.
14 DAN DARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD SZEKELY ANDA MANUELA 86
15 DAVID G. LUOANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI CRISTIAN IONELA 76
16 DEHELEAN O. MEDEEA DIANA A V-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CLAUDIA OANCEA-RAICA 61.5
17 DEOANCA ALEXIA A V-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD CÎMPIAN BIANCA 75
18 DINCĂ A LORENA A V-A A LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA OLTEANU RODICA 70
19 FĂT ALIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 81.5
20 FEKETE M. ANASTASIA A V-A A LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PUŞCAŞ DIANA 81
21 FLOREA ANCA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA BECA ADRIANA 79
22 FURDUI LIGIA A V-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD CÎMPIAN BIANCA 75.5
23 GRECU I.G. IOAN A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI MARIAN MARINELA 63
24 IFTIME PAULESCU A. ALESSIA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ VESA NADIA 96.5
25 ISPAS ANA CRISTIANA MARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA 74
26 JURJU S. ANTONIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI CRISTIAN IONELA 73
27 LAZĂR C. CLEOPATRA ELENA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SILVIU CĂRPINIȘIANU” SEBEȘ – STRUCTURĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC SEBEȘ COLTOR IONELA 80
28 LAZĂR DIANA AMALIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 80
29 LOPĂZAN ANDREEA A V-A A LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA ȚUCULETE MARINELA 61
30 MATEȘ M.E. DARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA POPA ANDRA CLAUDIA 69.5
31 MELENTE D. A. ANDA A V-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CODRUŢA FLEŞER 75.5
32 MOLDOVAN MELISA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 73
33 MOLODEȚ A. ANDREI DANIEL A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR VEREȘ MIHAELA 58.5
34 MORAR C.D.ALEXANDRA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI BARBU ADRIANA 60
35 NAGY R. ANAMARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI MARIAN MARINELA 76
36 NANDREA C. IADIRA NICOLA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ VESA NADIA 89.25
37 OLTEAN C. ANTONIA A V-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ ISTRATE DIANA 71
38 PÂRȚILĂ ELENA A V-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ BÂRLA NICULINA ABS.
39 PETRUȚA GABRIEL A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALȚ COSTIN ANA MARIA ABS.
40 PITER ALEXANDRA VALENTINA A V-A A LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD CÎMPIAN BIANCA 64
41 POLEAC TEODORA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD BOLDOR ELENA 72
42 POPA ALEXIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 85
43 POPA IOANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA 95.5
44 PRIPON H. BINCA MARIA A V-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CLAUDIA OANCEA-RAICA 75.5
45 PUȘCĂU MARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA 68
46 RANCEA AYANA A V-A A LICEUL TEORETIC TEIUȘ TEIUȘ STAICU IONELA 65
47 SĂLCUDEAN M. ALEXANDRA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR IGNA DANIELA 70.5
48 SCOICA ANA MARIA A V-A A LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ BÂRLA NICULINA ABS.
49 SCROB DAVID A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS PERȚA MIRELA 68.5
50 ŞERBĂNESCU RALUCA IOANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA LUPȘA ALINA 72
51 SIMILIE D. RALUCA IOANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI CRISTIAN IONELA 66
52 STANCIU B. ANASTASIA A V-A A COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ VESA NADIA 83
53 ȚĂGOREAN TEODORA SORINA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ MORAR CARMEN 73
54 TODEA A. RAUL EMANUEL A V-A A COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CLAUDIA OANCEA-RAICA 68.75
55 TODEA MARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 80
56 ȚUȚUI ELIANA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 81
57 ZECHERU MARIA A V-A A ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA 79