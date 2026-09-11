Recalcularea pensiei în 2026: Casa de Pensii nu poate amâna la nesfârșit răspunsul. Ce termen are și ce faci dacă suma este greșită

Recalcularea pensiei în 2026 are un termen clar prevăzut de lege. Pensionarii care au depus cereri la Casa de Pensii nu trebuie să aștepte la nesfârșit un răspuns. Instituția are, în mod obișnuit, 45 de zile pentru soluționarea cererii, termen care poate fi prelungit, în anumite situații, cu încă 30 de zile.

Pensionarii pot solicita recalcularea pensiei atunci când apar venituri, stagii de cotizare, perioade asimilate sau alte documente care nu au fost valorificate la stabilirea drepturilor de pensie.

De recalculare pot beneficia și pensionarii care continuă să lucreze și doresc valorificarea stagiului de cotizare realizat ulterior pensionării. În această situație, cererea poate fi depusă o singură dată într-un an calendaristic.

Când începe să curgă termenul de 45 de zile

Un detaliu esențial este data de la care se calculează termenul. Cele 45 de zile nu încep din momentul în care pensionarul pregătește documentele și nici de la o eventuală transmitere informală a acestora.

Reperul este data înregistrării oficiale a cererii la Casa de Pensii.

Prin urmare, pensionarii trebuie să păstreze dovada depunerii, numărul de înregistrare și data la care solicitarea a fost înregistrată.

În anumite situații, dacă pentru soluționarea cererii sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare, termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile.

Ce se întâmplă cu banii dacă recalcularea întârzie

Întârzierea emiterii deciziei nu înseamnă, în principiu, că pensionarul pierde drepturile care i se cuvin.

Sumele rezultate în urma recalculării se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea. De exemplu, dacă solicitarea a fost înregistrată în luna august, iar recalcularea duce la o pensie mai mare, drepturile rezultate se acordă începând cu luna septembrie, chiar dacă decizia este emisă ulterior.

Dacă au trecut cele 45 de zile, primul pas este verificarea situației cererii și a eventualei prelungiri cu 30 de zile, în cazul în care dosarul a necesitat documente sau operațiuni suplimentare.

Pensia a fost recalculată greșit? Pensionarul poate contesta decizia

O altă situație importantă apare atunci când decizia de recalculare este emisă, dar suma stabilită de Casa de Pensii este considerată greșită.

Pensionarul poate contesta decizia în termen de 45 de zile de la comunicarea acesteia.

Termenul este esențial: după expirarea perioadei de contestare, decizia poate deveni definitivă.

În cazul litigiilor privind drepturile de pensie, cererea se adresează instanței competente, în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul reclamantul.

Așadar, două date trebuie urmărite cu atenție: data înregistrării cererii de recalculare, de la care începe să curgă termenul de soluționare, și data comunicării deciziei, de la care începe termenul pentru contestarea acesteia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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